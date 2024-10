Der Oberliga-Tipp des 12. Spieltags mit VfB-Hilden-Coach Tim Schneider

1. FC Monheim kann Hirsch bei Ratingen 4/19 einsetzen Der Ex-Ratinger darf am Freitagabend an alter Wirkungsstätte in der Oberliga für den Aufsteiger aus Monheim spielen, weil wegen der Länge seiner Sperre eine mündliche Verhandlung aussteht. Die Gastgeber haben ein Quartett zurück.