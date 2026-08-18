Der Oberliga-Spieltag in fünf Zahlen SC Spelle-Venhaus, SV Vorwärts Nordhorn und SV Wilhelmshaven bleiben nach zwei Spieltagen ohne Punktverlust von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der zweite Spieltag der Oberliga Niedersachsen brachte 25 Tore, mehrere doppelte Torschützen und eine weiterhin eng besetzte Spitzengruppe. Drei Mannschaften stehen mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten an der Tabellenspitze. Besonders spät fiel der Siegtreffer in Nordhorn.

25 So viele Tore fielen am zweiten Spieltag der Oberliga Niedersachsen. In acht Partien wurden im Schnitt über drei Treffer pro Begegnung erzielt. Besonders torreich waren die Duelle zwischen dem FC Verden 04 und dem SC Hemmingen-Westerfeld sowie zwischen dem Lüneburger Sport-Klub Hansa und dem SV Meppen II, die jeweils 2:2 endeten. Auch beim 3:1 des BSV Rehden gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder und beim 3:1 des SV Drochtersen/Assel II gegen den SSV Vorsfelde fielen jeweils vier Tore. 2 Mit zwei Toren Differenz wurden gleich vier Begegnungen entschieden. Der SC Spelle-Venhaus gewann 3:1 in Lohne, der BSV Rehden setzte sich ebenfalls mit 3:1 gegen Germania Egestorf-Langreder durch und der SV Drochtersen/Assel II besiegte den SSV Vorsfelde mit 3:1. Hinzu kommt der 2:0-Erfolg des SV Vorwärts Nordhorn beim VfV Borussia 06 Hildesheim.

2 Zwei Spiele in Folge sind der SC Spelle-Venhaus, der SV Vorwärts Nordhorn und der SV Wilhelmshaven in der Oberliga Niedersachsen ungeschlagen. Alle drei Mannschaften haben nach zwei Spieltagen die maximale Ausbeute von sechs Punkten erreicht und stehen damit gemeinsam an der Tabellenspitze. Spelle-Venhaus führt die Tabelle aufgrund des besseren Torverhältnisses an. Nach dem 5:0 gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim zum Auftakt folgte nun ein 3:1 beim TuS Blau-Weiß Lohne. Damit steht die Mannschaft bei acht erzielten und nur einem kassierten Treffer.