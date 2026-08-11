Der Oberliga-Spieltag in fünf Zahlen Der erste Spieltag der Oberliga Niedersachsen liefert bereits einige bemerkenswerte Zahlen von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Egbers

Acht Partien, 22 Tore und gleich mehrere markante Zahlen: Der Auftakt der Oberliga Niedersachsen hatte einiges zu bieten. Besonders der SC Spelle-Venhaus setzte mit einem 5:0 gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim ein Ausrufezeichen. In Nordhorn fiel das letzte Tor des Spieltags erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

22 In den acht Partien des ersten Spieltags fielen insgesamt 22 Tore. Das entspricht einem Schnitt von 2,25 Treffern pro Begegnung. Die meisten Tore fielen beim 5:0 des SC Spelle-Venhaus gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim sowie beim 3:2 zwischen Eintracht Braunschweig II und dem Lüneburger Sport-Klub Hansa und beim 2:2 zwischen Germania Egestorf-Langreder und TuS Blau-Weiß Lohne. 5 Mit fünf Toren Differenz gelang dem SC Spelle-Venhaus der höchste Sieg des Wochenendes. Gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim setzte sich Spelle mit 5:0 durch. Hildesheims Malina scheiterte in der 23. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Niemann. Danach traf Evers zweimal, in der 38. und 59. Minute. Winnemöller erhöhte mit seinen Treffern in der 63. und 78. Minute auf 4:0, ehe Popov in der 80. Minute den Endstand erzielte.

1 Einige Mannschaften sind nach diesem ersten Spieltag in der Oberliga naturgemäß ungeschlagen. Der 5:0-Erfolg gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim bringt den SC Spelle-Venhaus auf Platz eins. Mit ebenfalls drei Punkten folgen der Heeslinger SC, SV Wilhelmshaven, SV Vorwärts Nordhorn, Eintracht Braunschweig II und SSV Vorsfelde. 3 Schlussfolgernd daraus kommen viele Mannschaften aktuell auf einen Punkteschnitt von 3,00. Der SC Spelle-Venhaus hat seine einzige Partie gewonnen und damit die maximale Punktausbeute erreicht. Entscheidend für Platz eins ist das Torverhältnis von 5:0.