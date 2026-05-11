Der Oberliga-Spieltag in fünf Zahlen Ein Spieltag mit klaren Ergebnissen, spektakulären Offensivleistungen und einem Spitzenreiter, der weiter unaufhaltsam wirkt von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der 29. Spieltag der Oberliga Niedersachsen bot erneut reichlich Stoff: torreiche Begegnungen, deutliche Auswärtssiege und mehrere Spiele, die erst in der Schlussphase entschieden wurden. Während SV Atlas Delmenhorst seine beeindruckende Serie ausbaut, sorgten vor allem Eintracht Braunschweig II und TuS Bersenbrück für offensive Highlights.

28 Insgesamt fielen 28 Tore in acht Spielen. Damit lag der Spieltag im soliden Bereich, ohne die ganz großen Torfestivals der vergangenen Wochen. Besonders auffällig: gleich mehrere Spiele wurden erst nach der 70. Minute entschieden, was die Spannung bis in die Schlussphase hochhielt. 2:5 Den deutlichsten Erfolg des Wochenendes feierte Eintracht Braunschweig II. Beim 5:2-Auswärtssieg gegen MTV Wolfenbüttel dominierte die Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit und stellte bereits früh die Weichen auf Sieg. Mit drei Toren Differenz war es der klarste Erfolg des Spieltags. Auch der SC Spelle-Venhaus gewann mit 3:0 gegen Borussia Hildesheim.

9 SV Atlas Delmenhorst bleibt das Maß aller Dinge. Mit dem 3:1 gegen SV Holthausen Biene ist der Tabellenführer nun seit neun Spielen in Folge ungeschlagen. Die Mischung aus Stabilität und Offensivqualität sorgt weiterhin für eine dominante Spitzenposition in der Liga. 2,17 Mit 63 Punkten aus 29 Spielen führt Delmenhorst die Tabelle souverän an. Der Punkteschnitt liegt bei 2,17 Punkten pro Spiel und unterstreicht die Dominanz der Mannschaft über die gesamte Saison hinweg. Verfolger Germania Egestorf-Langreder bleibt zwar in Schlagdistanz, kann den Spitzenreiter aber nicht mehr einholen.