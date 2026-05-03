Der Oberliga-Spieltag in fünf Zahlen Von deutlichen Ergebnissen bis zu Last-Minute-Toren – der Spieltag im Überblick der wichtigsten Zahlen von red · Heute, 20:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der 28. Spieltag der Oberliga Niedersachsen bot eine Mischung aus klaren Erfolgen, überraschenden Ergebnissen und einem torarmen Spitzenspiel. Während SV Meppen II ein Ausrufezeichen setzte, ließ Tabellenführer Atlas Delmenhorst im Topspiel Punkte liegen – bleibt aber weiter stabil. Die Entscheidungen fielen dabei nicht selten erst in der Schlussphase.

24 Insgesamt 24 Tore in acht Spielen fielen am 28. Spieltag. Damit bewegte sich die Liga im soliden Mittelfeld der Torstatistik. Besonders das 5:1 von SV Meppen II gegen TuS Bersenbrück stach heraus, während das Spitzenspiel zwischen Germania Egestorf-Langreder und Atlas Delmenhorst torlos blieb. 5:1 Den deutlichsten Erfolg des Wochenendes feierte SV Meppen II. Beim 5:1 gegen TuS Bersenbrück setzte sich das Team mit vier Toren Unterschied durch und überzeugte vor allem offensiv mit Effizienz und Durchschlagskraft.

8 Trotz des torlosen Remis im Spitzenspiel bleibt SV Atlas Delmenhorst seit acht Spielen in Folge ungeschlagen. Die Serie zeigt die Konstanz des Tabellenführers, der auch an einem eher ruhigen Spieltag seine Position behauptet. 2,14 Mit 60 Punkten aus 28 Spielen führt Atlas Delmenhorst weiterhin die Tabelle an. Das entspricht einem Punkteschnitt von 2,14 Punkten pro Spiel. Die Verfolger patzen teilweise, sodass der Spitzenreiter seinen Vorsprung behaupten kann.