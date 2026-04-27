Der Oberliga-Spieltag in fünf Zahlen Viele Treffer, klare Siege und ein spätes Siegtor – der Spieltag im Überblick der wichtigsten Zahlen von red · Heute, 11:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der 27. Spieltag der Oberliga Niedersachsen hatte nahezu alles zu bieten: spektakuläre Torfestivals, souveräne Auftritte der Spitzenteams und einen Siegtreffer tief in der Nachspielzeit. Während Atlas Delmenhorst seine Tabellenführung festigte, sorgten MTV Wolfenbüttel und TuS Bersenbrück für die emotionalsten Geschichten des Wochenendes.

36 Insgesamt 36 Tore in acht Spielen machten den 27. Spieltag zu einem der torreichsten der Saison. Besonders das 6:2 von MTV Wolfenbüttel gegen Hildesheim und das spektakuläre 4:3 von TuS Bersenbrück gegen TSV Wetschen trieben die Bilanz in die Höhe. Auch Heeslinger SC und Spelle-Venhaus überzeugten mit klaren Siegen. 4:0 Den deutlichsten Erfolg des Wochenendes teilten sich SC Spelle-Venhaus und Heeslinger SC. Spelle gewann mit 4:0 gegen SV Holthausen Biene, Heeslingen setzte sich ebenfalls 4:0 gegen Eintracht Braunschweig II durch. Beide Mannschaften dominierten ihre Spiele klar und feierten damit den höchsten Sieg des Spieltags.

7 Der Tabellenführer bleibt weiter das Maß der Dinge. SV Atlas Delmenhorst ist nun seit sieben Spielen in Folge ungeschlagen und gewann auch das Heimspiel gegen SV Meppen II mit 2:1. Die Serie ist Ausdruck der Konstanz, mit der Atlas dem Saisonfinale entgegengeht. 2,19 Mit 59 Punkten aus 27 Spielen führt SV Atlas Delmenhorst die Tabelle weiterhin an. Das entspricht einem Punkteschnitt von 2,19 Punkten pro Spiel. Dahinter hält Heeslinger SC mit 53 Punkten den Druck hoch, doch der Spitzenreiter hat sich ein kleines Polster erarbeitet.