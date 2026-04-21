Der Oberliga-Spieltag in fünf Zahlen Vom nächsten Statement des Tabellenführers bis zu deutlichen Ergebnissen im Verfolgerfeld – der Spieltag in Zahlen von red · Heute, 08:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen zeigte ein klares Bild: Während Spitzenreiter Atlas Delmenhorst seine starke Form bestätigte, setzten auch Verfolger wie Heeslinger SC deutliche Ausrufezeichen. Insgesamt bot der Spieltag eine Mischung aus klaren Siegen, knappen Duellen und einem Treffer in der Schlussphase, der den Schlusspunkt unter ein intensives Wochenende setzte.

23 Insgesamt 23 Tore in acht Spielen fielen am 26. Spieltag. Damit blieb die Liga im Vergleich zur Vorwoche etwas ruhiger, überzeugte aber durch Effizienz. Vor allem die klaren Siege von Atlas Delmenhorst (4:1) und FC Verden 04 (4:0) prägten die Torbilanz. 4:0 Den deutlichsten Erfolg des Wochenendes feierte FC Verden 04. Beim 4:0 gegen TuS Bersenbrück setzte sich die Mannschaft mit vier Toren Unterschied durch und stellte damit den höchsten Sieg des Spieltags. Eine starke zweite Halbzeit legte dabei den Grundstein für den klaren Heimerfolg.

6 Der Spitzenreiter bleibt das Maß der Dinge: SV Atlas Delmenhorst ist nun seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen. Die Serie umfasst mehrere klare Siege und zeigt die beeindruckende Konstanz des Teams in der entscheidenden Phase der Saison. 2,15 Mit 56 Punkten aus 26 Spielen bleibt Atlas Delmenhorst klar an der Spitze. Der Punkteschnitt liegt bei 2,15 Punkten pro Partie – ein Wert, der die Aufstiegsambitionen eindrucksvoll untermauert. Dahinter folgt Heeslinger SC mit etwas Abstand, bleibt aber in Lauerstellung.