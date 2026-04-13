Der Oberliga-Spieltag in fünf Zahlen Viele Tore, dominante Auftritte und ein enges Rennen an der Spitze – der Spieltag in Zahlen. von red · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der 25. Spieltag der Oberliga Niedersachsen hatte es in sich: gleich mehrere deutliche Siege, ein echtes Torfestival in Wolfenbüttel und ein weiterhin spannender Kampf um die Tabellenspitze. Während Heeslinger SC ein Ausrufezeichen setzte, bleibt auch Atlas Delmenhorst stabil. Und einmal mehr fiel ein entscheidendes Tor erst in der Schlussphase.

34 Insgesamt 34 Tore in acht Spielen sorgten für einen der torreichsten Spieltage der vergangenen Wochen. Besonders hervor stach das 5:3 zwischen MTV Wolfenbüttel und Holthausen Biene, das allein acht Treffer lieferte. Auch Heeslinger SC mit einem 5:0 und TuS Bersenbrück beim 4:1 in Rehden trugen ihren Teil zur starken Ausbeute bei. 5:0 Den deutlichsten Erfolg feierte der Heeslinger SC. Beim 5:0 gegen VfV Borussia 06 Hildesheim setzte sich das Team mit fünf Toren Unterschied durch und unterstrich eindrucksvoll seine Ambitionen im Aufstiegsrennen. Besonders die zweite Halbzeit machte den Klassenunterschied deutlich.

7 Lüneburger SK Hansa bleibt weiter schwer zu schlagen. Nach dem 2:2 gegen TSV Wetschen ist die Mannschaft nun seit sieben Spielen in Folge ungeschlagen. Auch wenn es erneut nur zu einem Remis reichte, zeigt die Serie die Konstanz des Teams über mehrere Wochen hinweg. 2,08 SV Atlas Delmenhorst behauptet weiterhin Platz eins und kommt nach 24 Spielen auf 50 Punkte. Das entspricht einem Punkteschnitt von 2,08 Punkten pro Spiel. Dahinter lauert Heeslinger SC, der mit seinem Kantersieg den Druck aufrechterhält.