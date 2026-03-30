Der Oberliga-Spieltag in fünf Zahlen Wenig Tore, viel Spannung – der Spieltag im Überblick der wichtigsten Zahlen von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der 24. Spieltag der Oberliga Niedersachsen präsentierte sich ungewohnt torarm, dafür aber umso umkämpfter. Gleich mehrere Partien wurden mit nur einem Treffer Unterschied entschieden, während sich an der Tabellenspitze ein enges Rennen fortsetzt. Besonders bemerkenswert: ein spätes Tor, das sinnbildlich für die Dramatik dieses Wochenendes steht.

19 Insgesamt fielen 19 Tore in acht Spielen – ein vergleichsweise ruhiger Spieltag im Vergleich zu den Vorwochen. Gleich mehrere Partien endeten knapp oder sogar torlos, wie das 0:0 zwischen Holthausen Biene und Eintracht Braunschweig II. Statt Torfestivals standen diesmal taktische Disziplin und enge Spielverläufe im Vordergrund. 4:1 Den deutlichsten Erfolg feierte der 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Beim 4:1 gegen MTV Wolfenbüttel setzte sich der Favorit mit drei Toren Unterschied durch und setzte ein klares Zeichen im oberen Tabellendrittel. Besonders die Phase direkt nach der Halbzeit brachte die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

6 Lüneburger SK Hansa bleibt weiter stabil und ist nun seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen. Der 2:1-Erfolg gegen FC Verden 04 war dabei ein hart erkämpfter Sieg, der erst in der Schlussphase entschieden wurde. Die Serie unterstreicht die positive Entwicklung des Teams in den vergangenen Wochen. 2,0 SV Atlas Delmenhorst behauptet die Tabellenführung und kommt nach 22 Spielen auf 44 Punkte. Das entspricht einem starken Punkteschnitt von 2,0 Punkten pro Partie. Punktgleich dahinter lauert der Heeslinger SC, wodurch das Rennen um die Spitze weiterhin völlig offen bleibt.