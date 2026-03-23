Der Oberliga-Spieltag in fünf Zahlen Ein Spieltag der Extreme – von klaren Ergebnissen bis zu Last-Minute-Dramatik im Aufstiegsrennen von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der 23. Spieltag der Oberliga Niedersachsen hatte einiges zu bieten: ein 5:0-Kantersieg im Topspiel, überraschende Ausrutscher im oberen Tabellendrittel und ein später Ausgleichstreffer, der für Spannung bis zur letzten Sekunde sorgte. An der Spitze hat sich das Bild verändert – und auch in den Zahlen spiegelt sich ein ereignisreiches Wochenende wider.

28 Insgesamt 28 Treffer fielen in den acht Begegnungen des Spieltags. Trotz eines torlosen Unentschiedens zwischen SC Spelle-Venhaus und FC Verden 04 zeigte sich die Liga insgesamt treffsicher. Vor allem das klare 5:0 von Atlas Delmenhorst in Rehden sowie das spektakuläre 3:2 von Holthausen Biene beim Heeslinger SC prägten die Torbilanz. 0:5 Das deutlichste Ergebnis des Wochenendes lieferte SV Atlas Delmenhorst. Beim BSV Rehden setzte sich das Team mit 5:0 durch – ein Sieg mit fünf Toren Unterschied und gleichzeitig ein echtes Statement im Aufstiegsrennen. Bauer (dreifach) und Fagerström führten die Gäste zum souveränen Erfolg, während Rehden nach einer frühen Roten Karte früh auf die Verliererstraße geriet.

5 Die längste aktuelle Serie hält Lüneburger SK Hansa. Nach dem 2:2 gegen TuS Bersenbrück ist die Mannschaft nun seit fünf Spielen ungeschlagen. 2,0 Mit dem Kantersieg in Rehden hat SV Atlas Delmenhorst die Tabellenführung übernommen. 41 Punkte aus 21 Spielen bedeuten einen starken Punkteschnitt von 2,0 Zählern pro Partie. Punktgleich folgt Heeslinger SC, während Germania Egestorf-Langreder nach der Niederlage in Braunschweig auf Rang drei zurückfällt.