Der Oberliga-Spieltag in fünf Zahlen Von torreichen Duellen bis zu Last-Minute-Treffern – der Spieltag im kompakten Zahlenüberblick. von red · Heute, 18:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der 22. Spieltag der Oberliga Niedersachsen bot erneut reichlich Unterhaltung: 24 Tore, ein Ausrufezeichen des Heeslinger SC im Topspiel und eine weiter wachsende Serie des BSV Rehden. Besonders in Erinnerung bleibt jedoch ein Treffer tief in der Nachspielzeit, der sinnbildlich für die Dramatik dieses Wochenendes steht.

24 Insgesamt 24 Treffer fielen in den sechs Partien des Spieltags, da zwei Spiele abgesagt werden mussten. Damit blieb die Liga zwar unter der Marke der Vorwoche, bot aber dennoch ausreichend Spektakel. Vor allem der 4:1-Auswärtssieg des BSV Rehden in Wilhelmshaven sowie das 3:1 des Lüneburger SK Hansa in Delmenhorst stachen heraus. 1:4 Den klarsten Erfolg des Spieltags feierte der BSV Rehden. Beim SV Wilhelmshaven setzte sich die Mannschaft mit 4:1 durch und gewann damit mit drei Toren Unterschied – der höchste Sieg des Wochenendes. Eine starke zweite Halbzeit legte den Grundstein für den deutlichen Auswärtserfolg.

7 Der BSV Rehden bleibt das konstanteste Team der Liga. Mit dem klaren 4:1-Erfolg beim SV Wilhelmshaven ist die Mannschaft nun seit sieben Spielen ungeschlagen. Die Mischung aus stabiler Defensive und effizienter Offensive macht Rehden aktuell zu einem der formstärksten Teams der Oberliga Niedersachsen. 1,9 Trotz der Niederlage behauptet Germania Egestorf-Langreder die Tabellenführung – wenn auch nur knapp. Mit 38 Punkten aus 20 Spielen liegt der Punkteschnitt bei 1,9 Zählern pro Partie. Punktgleich folgen SV Atlas Delmenhorst und Heeslinger SC, wodurch sich ein spannender Dreikampf um die Spitze entwickelt hat.