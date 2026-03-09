Der Oberliga-Spieltag in fünf Zahlen So lief das Wochenende in Zahlen, Serien und Highlights – vom torreichen Spektakel bis zur Tabellenführung. von red · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der 21. Spieltag der Oberliga Niedersachsen hatte alles, was Fans lieben: packende Tore, klare Siege und überraschende Punkteteilungen. Während Heeslinger SC mit einem 4:0-Erfolg auf sich aufmerksam machte, hält BSV Rehden seine beeindruckende Serie ohne Niederlage. Und an der Tabellenspitze bleibt es eng – Germania Egestorf-Langreder und Atlas Delmenhorst liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

31 Ein torreiches Wochenende: Acht Spiele, 31 Tore – der Spieltag bot den Fans reichlich Grund zum Jubeln. Den Höhepunkt setzte MTV Wolfenbüttel mit einem 6:2-Heimsieg gegen FC Verden 04, das die Offensive beider Teams unter Beweis stellte. Auch Eintracht Braunschweig II und TSV Wetschen (3:2) sowie Lupo Martini Wolfsburg gegen TuS Bersenbrück (2:2) lieferten packende Schlagabtausche. 4:0 Heeslinger SC dominiert mit 4:0: Den klarsten Erfolg des Wochenendes erzielte Heeslinger SC. Mit vier Toren Unterschied bezwangen die Gastgeber SV Meppen II und setzten damit ein deutliches Zeichen im oberen Tabellenbereich. Becker und Schallschmidt trugen sich in die Torschützenliste ein, während Meppen II nach der Roten Karte gegen Hoffmann lange Zeit nur zu zehnt agierte. Auch der MTV Wolfenbüttel gewann mit vier Toren Unterschied (6:2), musste jedoch auch zwei Gegentore hinnehmen.

6 BSV Rehden bleibt das Team der Stunde in puncto Konstanz. Seit dem 14. Spieltag (zwei Spiele fielen seitdem aus) ist die Mannschaft ungeschlagen und sicherte auch am Wochenende gegen Lüneburger SK Hansa ein 1:1. Die Serie von sechs Spielen ohne Niederlage zeigt, dass Rehden auch gegen Topgegner stabil bleibt und weiterhin Druck auf die Spitzenteams ausübt. 2,0 FC Germania Egestorf-Langreder führt die Tabelle weiterhin mit einem Punkteschnitt von 2,0 aus 19 Spielen an. Spannend bleibt es, denn SV Atlas Delmenhorst folgt mit derselben Punkt und Spielanzahl. Das Spitzenduell verspricht also weiterhin Hochspannung bis zum Saisonende.