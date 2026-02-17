"Der Oberliga-Aufstieg hat für uns überhaupt keine Priorität"

– Foto: Diemo Nimptsch/Verein

Trotz Punktabzug steht der Brandenburger SC Süd 05 dem dritten Tabellenplatz in der Brandenburgliga. Trainer René Görisch analysiert im FuPa-Teamcheck die Hinserie und die Ziele für die kommenden Monate.

Nach 14 absolvierten Partien blickt der Trainer René Görisch mit positiven Gefühlen auf die bisherige Bilanz, auch wenn ein Wermutstropfen bleibt. „Wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit unserer Hinrunde“, betont René Görisch. Besonders die Abwehrarbeit sorgt für Begeisterung, denn das Team ließ lediglich 15 Gegentore zu.

„Sehr stolz bin ich persönlich über unsere Defensive, die sich sehr stabil gezeigt hat“, so der Coach. Dennoch schmerzt die administrative Schwächung: „Schade sind die vier Punkte Abzug wegen des Nichterfüllens des Schiedsrichtersolls. Das können wir nunmehr leider nicht ändern.“

Moral der Truppe und vermeidbare Rückschläge

Dass die Mannschaft lebt, bewies sie in zahlreichen engen Situationen. „Wir haben generell einige Spiele nach Rückstand noch gedreht. Das zeigt die Moral der Truppe. Sie wollen jedes Spiel gewinnen“, erklärt Görisch leidenschaftlich. Gleichzeitig blickt er kritisch auf die liegengelassenen Zähler in der ersten Saisonhälfte zurück. „Eigentlich jede unserer Niederlagen war vermeidbar, das ärgerte die Jungs am meisten. Dafür waren wir leider immer selbst verantwortlich.“

Herausforderungen in der Wintervorbereitung

Die Vorbereitung auf die Rückserie verlief aufgrund der Witterung nicht ganz nach Plan. Görisch beschreibt den Verlauf als „durchwachsen“. „Wahrscheinlich hatten alle Mannschaften mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen. Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Inwieweit wir uns verbessert haben, werden die ersten Spiele zeigen. Ich denke, da weiß sowieso niemand so richtig, wo er steht“, gibt der Trainer zu Protokoll.

Testspielbilanz und ordentliche Auftritte

Bedingt durch die Umstände konnten lediglich zwei Testläufe absolviert werden. Am 24.01.2026 unterlag man bei Fortuna Biesdorf mit 2:4, und am vergangenen Donnerstag, 12.02.2026, gab es eine knappe 0:1-Niederlage beim Oberligisten Optik Rathenow. Trotz der Ergebnisse zeigt sich der Coach nicht unzufrieden mit den gezeigten Leistungen: „Beide Partien waren ansonsten recht ordentlich.“

Neue Impulse durch Wintertransfers

Um den Kader für die anstehenden Aufgaben zu rüsten, wurde der Verein auf dem Transfermarkt aktiv. Drei neue Spieler verstärken das Team. Neu dabei sind Davin Hackbarth, der von der U19 des SV Babelsberg 03 kommt, Julian Krause vom VfL Nauen sowie Abdel Soliman von Croatia Berlin.

Kein Selbstläufer beim Schlusslicht

Am Samstag, 21. Februar, um 14 Uhr steht das wichtige Nachholspiel beim Tabellenletzten SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf an. Die Marschroute ist klar: „Die Einstellung sollte generell immer dieselbe sein. Wir wollen gewinnen. Wer diese Einstellung nicht hat, hat in einer Fußballmannschaft nichts zu suchen.“

Doch Görisch warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: „Wir wissen aber, dass es keineswegs ein Selbstläufer wird. Petershagen hat immer noch eine sehr starke Mannschaft und in den bisherigen Spielen waren sie vom Verletzungspech und dem fehlenden Spielglück geplagt. Die werden alles reinhauen, um dort unten rauszurücken. Wir müssen alles investieren.“

Respekt vor dem Topfavoriten

Trotz der Nähe zur Tabellenspitze bleibt der Trainer realistisch, was die Konkurrenz in der Liga angeht. Vor allem ein Team hat er auf dem Zettel: „Ich sehe den MSV 1919 Neuruppin aufgrund seiner Qualität und auch seiner Kaderbreite als absoluten Topfavoriten auf den Staffelsieg.“ Um gegen Teams wie Neuruppin oder die BSG Stahl Brandenburg am Ende ganz oben zu stehen, müsse laut Görisch „schon enorm viel zusammenkommen.“

Vorfreude auf die Rückkehr ins eigene Stadion

Zwei Wochen nach dem Auftakt wartet das Heimspiel gegen den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow. Die Sehnsucht nach dem heimischen Rasen ist groß. „Na klar freut man sich auch wieder auf unsere Heimspiele. Wir sind aber generell voller Vorfreude, dass es endlich wieder losgeht“, beschreibt der Coach die Stimmung innerhalb der Mannschaft.

Entwicklung statt Oberliga-Träume

Obwohl der Meister direkt in die NOFV-Oberliga aufsteigt, steht dieser Schritt für den Verein aktuell nicht an oberster Stelle. „Dass ich diese Frage tatsächlich mal beantworten muss, macht mich schon ein wenig stolz. Das haben die Jungs sich jetzt über anderthalb Jahre erarbeitet“, so Görisch.

Die Prioritäten liegen jedoch auf der Beständigkeit: „Trotzdem muss ich klar sagen, dass der Oberliga-Aufstieg für uns überhaupt keine Priorität hat. Wir wollen eine Mannschaft entwickeln, die dauerhaft über mehrere Jahre zusammenspielt und sich in der Brandenburgliga etabliert. Man darf sich jetzt nicht auf dem Erreichten ausruhen. Ein Platz in den Top 5 wäre schon eine grandiose Leistung.“