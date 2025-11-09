Der Niederlage knapp entkommen

– Foto: Henrik Leuze

Am 13. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg war die SG Hohenstadt/Untergröningen bei der zweiten Mannschaft der SGM Lautern-Essingen zu Gast. Nachdem die Gastgeber deutlich mehr von der ersten Halbzeit hatten und verdient mit zwei Toren in Führung gingen, schafften es die Gäste die Partie in der zweiten Halbzeit noch zu drehen und knapp mit 2:3 zu gewinnen. Die Gäste starteten mit zwei Freistößen in die Partie, welche aber beide von Colletti ungefährlich getreten wurden. Nach einem schnellen Konter schaffte es die SGM Lautern-Essingen dann in der 8. Minute in Führung zu gehen. Ein langer Ball landete bei Manuel Volk, welcher allein in Richtung Tor lief, aus 20 Metern trocken abschloss und die Gastgeber in Front brachte.

In der Folge hatte die SGM Lautern-Essingen mehrere gute Gelegenheiten ihre Führung auszubauen, doch konnte der Keeper der Gäste, Fabio Leopardi, sich mit guten Paraden auszeichnen. Die beste Gelegenheit auf den Ausgleich hatte in der 40. Minute Niklas Zick nach einem Steckpass von Nick Grimm, doch entschied er sich anstatt selbst den Abschluss zu suchen, für einen Querpass zu Colletti, welcher aber in schlechter Abschlussposition stand und nicht verwerten konnte. Im Gegenzug schafften es die Hausherren dann sogar auf 2:0 zu erhöhen. Die SGM konnte bis in den Strafraum vordringen. Dort bekam am Ende Jona Spazal den Ball fünf Meter vor dem Tor zugespielt und verwertete (40.).