Der Niederlage knapp entkommen

Am 13. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg war die SG Hohenstadt/Untergröningen bei der zweiten Mannschaft der SGM Lautern-Essingen zu Gast. Nachdem die Gastgeber deutlich mehr von der ersten Halbzeit hatten und verdient mit zwei Toren in Führung gingen, schafften es die Gäste die Partie in der zweiten Halbzeit noch zu drehen und knapp mit 2:3 zu gewinnen.
Die Gäste starteten mit zwei Freistößen in die Partie, welche aber beide von Colletti ungefährlich getreten wurden. Nach einem schnellen Konter schaffte es die SGM Lautern-Essingen dann in der 8. Minute in Führung zu gehen. Ein langer Ball landete bei Manuel Volk, welcher allein in Richtung Tor lief, aus 20 Metern trocken abschloss und die Gastgeber in Front brachte.
In der Folge hatte die SGM Lautern-Essingen mehrere gute Gelegenheiten ihre Führung auszubauen, doch konnte der Keeper der Gäste, Fabio Leopardi, sich mit guten Paraden auszeichnen. Die beste Gelegenheit auf den Ausgleich hatte in der 40. Minute Niklas Zick nach einem Steckpass von Nick Grimm, doch entschied er sich anstatt selbst den Abschluss zu suchen, für einen Querpass zu Colletti, welcher aber in schlechter Abschlussposition stand und nicht verwerten konnte.
Im Gegenzug schafften es die Hausherren dann sogar auf 2:0 zu erhöhen. Die SGM konnte bis in den Strafraum vordringen. Dort bekam am Ende Jona Spazal den Ball fünf Meter vor dem Tor zugespielt und verwertete (40.).
Kurz vor der Pause hatte Klotzbücher noch die Chance zu verkürzen, doch drosch er das Leder nach Hereingabe von Rupp deutlich über das Tor, sodass es mit dem 2:0 in die Halbzeit ging (45.).
Nach der Pause kamen die Gäste dann besser in die Partie und konnte in Person von Angelo Colletti den Anschlusstreffer erzielen. Colletti zog aus 25 Metern halblinker Position ab. Zwar kam der Freistoß nicht sonderlich gefährlich, doch rechnete der Keeper damit, dass ein Spieler an den Ball kommt, was aber nicht passierte, sodass der Ball zum 2:1 ins lange Eck hüpfte.
In der 65. Minute war es dann erneut Colletti, welcher zum 2:2 Ausgleich traf. Nach Flanke von Dorian Grau aus dem linken Halbfeld, ließ Colletti den Ball rechts im Strafraum einmal aufhüpfen und vollendete dann per Volley ins linke untere Eck.
Anschließend hatten die Gäste mehr vom Spiel, liefen aber vorerst vergeblich an. Schließlich dauerte es bis zur 89. Minute, ehe Niklas Zick den späten Siegtreffer erzielen konnte. Nick Grimm flankte aus dem linken Halbfeld und fand am zweiten Pfosten Zick. Dieser setzte sich durch und konnte den Ball per Kopf zum 2:3 über die Linie drücken.
In der dreiminütigen Nachspielzeit schafften es die Gäste dann die Führung sicher ins Ziel zu bringen, sodass auch im elften Spiel am Ende ein Sieg stand.
Aufstellung:
SG Hohenstadt / Untergrönin.: Fabio Leopardi, Manuel Rupp, Felix Häußler, Moritz Müller, Marcel Crljic, Oliver Stegmeier (77. Jakob Häußler), Nick Grimm, Marco Klotzbücher (84. Simon Hieber), Dorian Grau (90. Alexander Seitz), Angelo Colletti, Niklas Zick
Tore: 1:0 Manuel Volk (8.), 2:0 Jona Spazal (40.), 2:1 Angelo Colletti (49.), 2:2 Angelo Colletti (65.), 2:3 Niklas Zick (89.)