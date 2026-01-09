Ein Bild aus alten Tagen: ein Spieler des FC Germania Eich, Timo Widder (blau), im Zweikampf mit dem damaligen Leiselheimer Tomas Burkhard. Archivfoto: Photoagenten/Christine Dirigo

Der Neustart des FC Germania Eich In der Spielzeit 2026/2027 nimmt der FC Germania Eich wieder mit einer eigenständigen Aktiven-Mannschaft am Spielbetrieb teil

Eich. „Mit frischer Energie, klarer Vision und großem Teamgeist startet der FC Germania 07 Eich den Neuaufbau seiner ersten Mannschaft und kündigt voller Stolz den Neustart im Liga-Spielbetrieb an“, schwärmen Uwe Obentheuer, Erster Vorsitzender, und Christoph Eggers, Sportlicher Leiter, schon weit vor der Saison 2026/27.

Keine zwei Monate ist es her, da meldete die SG Hamm/Eich ihre erste Mannschaft, aus der Kreisklasse B Alzey/Worms ab. Die wesentlichen Gründe: Sportliche Talfahrt, mangelnde Trainingsbeteiligung und Disziplinlosigkeiten. Kurz zuvor schon war Trainer Marco Blair zurückgetreten. Kurz danach hatte der SV Rheingold 08 Hamm bekannt gegeben, von der Saison 2026/27 an, wieder mit einem Aktiventeam am Spielbetrieb teilzunehmen (wir berichteten).

Der künftige Trainer steht schon fest Nun also auch der FC Germania: „Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch die Werte lebt, für die Germania Eich seit jeher steht: Leidenschaft, Einsatz, Fairness und Zusammenhalt. Auf und neben dem Platz soll wieder spürbar sein, was es heißt, das blau-weiße Trikot zu tragen“, betonen die Altrheiner. „Es ist ein Aufbruch für Spieler, Trainer, Ehrenamtliche, Fans und alle, die sich mit dem FC Germania Eich verbunden fühlen“, lassen die Blau-Weißen ihrer Begeisterung und Vorfreude freien Lauf. Junge Talente und erfahrene Fußballer sollten gemeinsam ein Team formen, das mit Herz, Wille und Teamgeist Woche für Woche alles geben solle. „Der FC Germania kehrt zurück – hungrig, motiviert und bereit, sich den sportlichen Herausforderungen zu stellen.“