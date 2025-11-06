Der Neusser Fußball trauert um Oliver Esser

Die Jahreszeit wird derzeit immer dunkler - und leider gibt es auch ein paar Nachrichten, die bedauerlicherweise in diese Zeit passen. Erst vor wenigen Tagen musste Teutonia Kleinenbroich von Jugendtrainer Sebastian Quack Abschied nehmen (wir berichteten hier), nun gibt es einen erst 35-jährigen Fußballer, um den gleich vier Vereine gemeinsam trauern. Denn Oliver Esser ist in noch viel zu jungen Jahren verstorben.
Als Spieler hat er vier Vereinen im Rheinkreis Neuss seinen Stempel aufgedrückt. Zuletzt lief er für den BV Wevelinghoven auf, wo er in der Spielzeit 2022/23 noch 18 Spiele absolvierte. In der Bezirksliga spielte er für den SC Kapellen, wo er auch in der U19 auflief. Danach spielte er in dieser Spielklasse auch für die DJK Gnadental, ehe er 2013 zur Holzheimer SG wechselte, wo er bis 2022 von der Kreisliga A bis zur Landesliga spielte und über viele Jahre zum absoluten Stammpersonal gehörte. Die Holzheimer waren es nun auch, die auf ihren Social-Media-Kanälen über den viel zu frühen Tod des Verteidigers informierten.
"Oli war mehr als nur ein Spieler – er war Freund, Führungsspieler und Herz seiner Teams.
Seine Energie, sein Lachen und seine Loyalität werden uns für immer fehlen. Aus Respekt und Dankbarkeit wird die Nummer 2 bei der Holzheimer SG nie wieder vergeben. Sie bleibt für immer seine Nummer", heißt es in der Mitteilung - und der Verein setzt damit ein starkes Zeichen.
Aber auch jeder andere, den diese Geschichte mitnimmt, weil er mit Oliver Esser oder vielleicht auch gegen ihn immer wieder gerne gespielt hat, oder ihn einfach aus anderen Gründen geschätzt hat, der kann seine Familie nun in dieser schweren Zeit unterstützen. Zu diesem Zweck ist eine offizielle Spendenaktion eingerichtet worden, die ihr über diesen Link erreichen könnt:
Auch unsere Gedanken sind bei der Familie, den Freunden und Mitspielern von Oliver Esser, der nun ewigen Nummer 2 bei der Holzheimer SG.