Die Fußballer in Neuss werden Oliver Esser ein ehrendes Andenken bewahren. – Foto: BVW

Der Neusser Fußball trauert um Oliver Esser Wie die Holzheimer SG als einer der ehemaligen Vereine von Oliver Esser mitgeteilt hat, ist der Verteidiger, der auch für den SC Kapellen, die DJK Gnadental und den BV Wevelinghoven gespielt hat, mit nur 35 Jahren verstorben. Eine Spendenaktion läuft.

Die Jahreszeit wird derzeit immer dunkler - und leider gibt es auch ein paar Nachrichten, die bedauerlicherweise in diese Zeit passen. Erst vor wenigen Tagen musste Teutonia Kleinenbroich von Jugendtrainer Sebastian Quack Abschied nehmen (wir berichteten hier), nun gibt es einen erst 35-jährigen Fußballer, um den gleich vier Vereine gemeinsam trauern. Denn Oliver Esser ist in noch viel zu jungen Jahren verstorben.

Als Spieler hat er vier Vereinen im Rheinkreis Neuss seinen Stempel aufgedrückt. Zuletzt lief er für den BV Wevelinghoven auf, wo er in der Spielzeit 2022/23 noch 18 Spiele absolvierte. In der Bezirksliga spielte er für den SC Kapellen, wo er auch in der U19 auflief. Danach spielte er in dieser Spielklasse auch für die DJK Gnadental, ehe er 2013 zur Holzheimer SG wechselte, wo er bis 2022 von der Kreisliga A bis zur Landesliga spielte und über viele Jahre zum absoluten Stammpersonal gehörte. Die Holzheimer waren es nun auch, die auf ihren Social-Media-Kanälen über den viel zu frühen Tod des Verteidigers informierten. "Herz seiner Teams"

"Oli war mehr als nur ein Spieler – er war Freund, Führungsspieler und Herz seiner Teams.

Seine Energie, sein Lachen und seine Loyalität werden uns für immer fehlen. Aus Respekt und Dankbarkeit wird die Nummer 2 bei der Holzheimer SG nie wieder vergeben. Sie bleibt für immer seine Nummer", heißt es in der Mitteilung - und der Verein setzt damit ein starkes Zeichen. Spendenaktion läuft