Der neue WSV-Kapitän heißt Michael Luyambula

Nach einem Jahr bereits Kapitän

Michael Luyambula war im Sommer 2024 von den Sportfreunden Lotte zum WSV gewechselt. In der vergangenen Saison bestritt er 22 Regionalliga-Partien und drei Pokal-Auftritte für die Rot-Blauen. Zwischenzeitich hatte er seinen Stammplatz an Krystian Wozniak verloren, sich nach dessen Fingerbruch aber zurückerobert. Der 26-Jährige, der in Neumünster geboren wurde, gilt für die kommende Saison als Nummer eins. Er hatte seinen Vertrag am 10. Mai um ein Jahr verlängert. Um den Platz dahinter kämpfen Neuzugang Fotios Adamidis sowie Emil Metz.