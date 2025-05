Der neue Veener Kader ist fix

Derweil ist weiterhin offen, wann Goalgetter Felix Terlinden auf den Platz zurückkehrt. Der am Knie verletzte Torjäger hat zuletzt am 21. Februar für die Borussia vor den Ball getreten. „Stand jetzt rechnen wir mit seiner Rückkehr, nur der Zeitpunkt steht eben noch nicht fest“, sagt Kapitän Ken Klemmer. Terlinden, mit 16 Treffern auch in dieser Saison bester Schütze der Borussia, will das lädierte Knie noch bei einer MRT-Untersuchung durchchecken lassen. Das Spiel gegen den TuS Asterlagen wird schon heute, 16 Uhr, auf dem Kunstrasen vom Duisburger FV 08 angepfiffen. Beide Teams haben 45 Punkte auf dem Konto.

Am Sonntag spielen: DJK Twisteden - FC Neukirchen-Vluyn und TSV Bockum - VfL Repelen (beide 15.30 Uhr).