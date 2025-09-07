Der neue Trainer steht fest

Der ESV Hönebach hat einen neuen Trainer gefunden: Der 62-jährige Olaf Gabriel tritt ab sofort die Nachfolge an der Seitenlinie des Gruppenligisten an. Der erfahrene Coach aus Thüringen bringt eine lange Laufbahn im Amateurfußball mit und war zuletzt beim FC Schweina-Gumpelstadt tätig, den er bis auf Rang drei in der Thüringenliga führte. Zudem gilt er als Förderer junger Talente, die er in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelte.

„Ich freue mich enorm auf die neue Aufgabe bei einem etablierten Gruppenligisten und engagiert geführten Verein“, sagte Gabriel bei seiner Vorstellung. Trotz der angespannten sportlichen Situation blickt er zuversichtlich nach vorn: „Natürlich ist die Lage alles andere als einfach, dennoch glaube ich an die Qualität der Mannschaft und hoffe, dass schnellstmöglich der Erfolg zurückkommt.“

Auch die sportliche Leitung des ESV zeigte sich zufrieden mit der Verpflichtung. „Olaf war von Beginn an unser Wunschkandidat“, erklärten Moritz Kreuzberg und Frank Hauck. „Er hat bereits bewiesen, dass er sowohl Ergebnisse erzielen als auch Spieler weiterentwickeln kann. Gemeinsam wollen wir nun den Klassenerhalt schaffen.“