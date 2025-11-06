Der neue Trainer Sascha Rueb soll den SV Herten in die Spur bringen

Hertener Schleudersitz? Sascha Rueb, der für die BZ den Spieltag tippt, versucht sich als nächster Coach daran, den Fußballbezirksligisten in die Spur zu bringen. Er bringt Zuversicht mit.

Was haben Musa Musliu, Eike Elsasser, Arben Gashi, Bülent Güzel, Tunahan Kocer, Dominik Uhrig und Lucas Eschbach gemeinsam? Alle waren sie seit 2019 Trainer beim SV Herten. Kocer und Eschbach übernahmen den Verein jeweils interimsmäßig, sind dort aber immer noch verwurzelt. Die anderen Fünf durften sich über eine mehr oder weniger lange Zeit beim Rheinfelder Vorstadtclub als Trainer versuchen. Die Haltbarkeit auf dem Hertener Schleudersitz war gering – und nun versucht sich der nächste: Sascha Rueb.

Der 38 Jahre alte Krankenpfleger, der in der hiesigen Fußballszene kein Unbekannter ist, will Herten schnell wieder in die Spur bringen. „Natürlich habe ich mir meine Gedanken gemacht, warum die Lebensdauer auf der Hertener Bank so gering ist.“ Trotzdem gehe er „nicht mit Angst, aber mit dem nötigen Respekt an die Sache heran“.