Der neue Trainer des TuS Xanten steht fest

Der 40-jährige Mirco Dietrich soll den TuS zum Klassenerhalt führen. „Mirco war mein absoluter Wunschkandidat“, verriet der Sportliche Leiter Frank Ingendahl. Dietrich betreute zuletzt beim SV Budberg die A-Jugend in der Niederrheinliga. Zudem ist er Stützpunkttrainer, was seine Qualifikation unterstreiche.

„Gleich beim ersten Gespräch mit ihm haben wir gemerkt, dass es passt, dass wir gleiche Ansichten teilen, dass wir absolut auf einer Wellenlänge liegen“, wurde Ingendahls Wunsch, Dietrich zu verpflichten, nach dem ersten Austausch bestärkt. So war der Sportliche Leiter froh, am Donnerstagabend der Mannschaft den Nachfolger von Marcel Zalewski vorstellen zu können.