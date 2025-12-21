Der neue Trainer des TuS Xanten steht fest

Der TuS Xanten hat einen neuen Trainer für seine Bezirksliga-Fußballer gefunden. Der Fürstenberg-Klub verpflichtete einen Coach, der über Erfahrung mit jungen Spielern verfügt und Mannschaften entwickeln kann.
Der 40-jährige Mirco Dietrich soll den TuS zum Klassenerhalt führen. „Mirco war mein absoluter Wunschkandidat“, verriet der Sportliche Leiter Frank Ingendahl. Dietrich betreute zuletzt beim SV Budberg die A-Jugend in der Niederrheinliga. Zudem ist er Stützpunkttrainer, was seine Qualifikation unterstreiche.
„Gleich beim ersten Gespräch mit ihm haben wir gemerkt, dass es passt, dass wir gleiche Ansichten teilen, dass wir absolut auf einer Wellenlänge liegen“, wurde Ingendahls Wunsch, Dietrich zu verpflichten, nach dem ersten Austausch bestärkt. So war der Sportliche Leiter froh, am Donnerstagabend der Mannschaft den Nachfolger von Marcel Zalewski vorstellen zu können.
„Auch seitens der Mannschaft wurde Mirco super aufgenommen“, hatte Ingendahl wahrgenommen. Dietrich habe sich direkt mit einer klaren Ansprache an das Team gewandt und dabei wohl die richtigen Worte gefunden. „Er wirkte sehr professionell, gut strukturiert mit den richtigen Ansätzen“, so Kapitän Gerrit Jenowsky zur Vorstellung des neuen Trainers. „Jetzt muss das alles nur noch umgesetzt werden.“
Der abstiegsbedrohte TuS startet am 6. Januar in die Winter-Vorbereitung, das erste Testspiel steht am 10. Januar beim Oberligisten SV Sonsbeck an.
