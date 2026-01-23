Der neue Trainer beim SV Endingen für die Saison 2026/2027 steht fest

"Wir freuen uns sehr, Daniel Engelmann als neuen Trainer für die 1. Mannschaft des SV Endingen zur Saison 2026/2027 begrüßen zu dürfen", vermeldete der SV Endingen am Freitag.

In den gemeinsamen Gesprächen konnten wir ihn von unserem Weg und den Zielen des SV Endingen überzeugen. Daniel besitzt die UEFA B-Lizenz und bringt neben seiner fachlichen Qualifikation auch große menschliche Stärken mit.

Er steht sinnbildlich für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Trainerteam, der Mannschaft und dem ganzen Verein. Sein eigener Anspruch ist es stetig Spieler und das komplette Team weiterzuentwickeln. Dies hat er in seiner achtjährigen, erfolgreichen Trainertätigkeit bei der SG Rheinhausen eindrucksvoll unter Beweis gestellt.