Der neue Topfavorit kommt

Der FV Nußloch darf selbstbewusst den Spitzenreiter empfangen. "Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken", sagt Steffen Kochendörfer und das darf er nach drei ungeschlagenen Spielen auch tun. Der Nußlocher Trainer empfängt mit seinen Schützlingen am Mittwochabend den FK Srbija Mannheim (Anpfiff, 19.30 Uhr).

Die Serben kommen als bislang einziges Team, das alle seine drei Spiele gewinnen konnte. Als Mitfavorit gestartet sind sie auf dem besten Weg sich zum Topfavoriten zu entwickeln. Für Kochendörfer kommt das alles andere als überraschend. Er sagt: "Sie sind für mich jetzt schon der größte Favorit, weil sie gefühlt seit zehn Jahren so zusammenspielen und sich diese Runde auch noch verstärkt haben."

Seine und Daniel Herms Mannschaft steht bei fünf Punkten und ist eines von sieben noch ungeschlagenen Teams. Doch ausgerechnet in der englischen Woche gilt es reihenweise Urlauber, sieben Stück an der Zahl, zu ersetzen. Dazu gesellen sich einige Verletzte. Kochendörfer ist es jedoch sehr wichtig, dies nicht als etwaige Ausrede gelten zu lassen: "Wir sind bislang super zufrieden mit dem, was die Jungs geleistet haben und mit ein bisschen Glück hätten wir sogar schon sieben Punkte haben können."