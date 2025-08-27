Der neue Topfavorit kommt

Der FV Nußloch darf selbstbewusst den Spitzenreiter empfangen. "Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken", sagt Steffen Kochendörfer und das darf er nach drei ungeschlagenen Spielen auch tun. Der Nußlocher Trainer empfängt mit seinen Schützlingen am Mittwochabend den FK Srbija Mannheim (Anpfiff, 19.30 Uhr).
Die Serben kommen als bislang einziges Team, das alle seine drei Spiele gewinnen konnte. Als Mitfavorit gestartet sind sie auf dem besten Weg sich zum Topfavoriten zu entwickeln. Für Kochendörfer kommt das alles andere als überraschend. Er sagt: "Sie sind für mich jetzt schon der größte Favorit, weil sie gefühlt seit zehn Jahren so zusammenspielen und sich diese Runde auch noch verstärkt haben."
Seine und Daniel Herms Mannschaft steht bei fünf Punkten und ist eines von sieben noch ungeschlagenen Teams. Doch ausgerechnet in der englischen Woche gilt es reihenweise Urlauber, sieben Stück an der Zahl, zu ersetzen. Dazu gesellen sich einige Verletzte. Kochendörfer ist es jedoch sehr wichtig, dies nicht als etwaige Ausrede gelten zu lassen: "Wir sind bislang super zufrieden mit dem, was die Jungs geleistet haben und mit ein bisschen Glück hätten wir sogar schon sieben Punkte haben können."
Ohne den bisherigen Gegnern aus Rheinau, Ketsch und Kirchardt zu nahe zu treten, ist der Vergleich mit Srbjia für den FVN aber eine andere Hausnummer und ohne Frage die bislang schwierigste Aufgabe.
Alle anderen Begegnungen beginnen ebenfalls am Mittwoch um 19.30 Uhr. Absteiger unter sich heißt es in St.Leon. Der VfB, mit vier Punkten ordentlich, aber keineswegs herausragend gestartet, bekommt es mit dem ungeschlagenen FC Bammental zu tun. Für die kommenden Wochen und das eigene Selbstverständnis ist das eine richtungweisende Partie. Der FC Dossenheim bei Türkspor Mannheim und der ASC Neuenheim bei der SG-SV Lobbach hoffen beide auf ihren ersten Dreier und der ASV Eppelheim kann gegen den VfR Mannheim II mit einem Sieg zur Spitzengruppe aufschließen.