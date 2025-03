Der neue Tabellenführer FCG 2 jubelt in der Nachspielzeit

Auf dem Nebenspielfeld des Dillinger Donaustadions sahen die rund 60 Zuseher eine in Hälfte eins leicht überlegene SSV, die auf dem etwas holprigen Frühjahrsrasen, übrigens genauso wie ihr Kontrahent aus der Gärtnerstadt, durchaus spielerisch zu gefallen wusste. Rückkehrer Lars Jaud war es, der nach einem langen Pass seines Spielertrainers Michael Hildmann die Gastgeber gekonnt in Führung schoss, genau eine Viertelstunde war zu diesem Zeitpunkt absolviert. Doch nur drei Minuten später zeigte auch FCG-2-Torjäger Johannes Hauf seine große Qualität, fackelte nach Zuspiel von Dominik Eberle nicht lange und glich unwiderstehlich aus - 1:1 (18.). Kurze Zeit später konnte Gundelfingens Raphael Schneider den durchgebrochenen Adonis Isufi nur noch regelwidrig stoppen, den genauso fälligen wie unumstrittenen Foulelfmeter verwandelte Berat Kasumi zielgenau zu erneuten Dillinger Führung (25.).

Das erste Match der Kreisliga West Schwaben nach der Winterpause war eine rassige, intensive und spannende Partie, die erst in der Nachspielzeit mit dem neuen Tabellenführer FC Gundeflingen 2 zwar einen späten, aber auch nicht gänzlich unverdienten Sieger fand. Für die gezeigte Leistung des "Kellerkinds" aus der Großen Kreisstadt gab es zwar von vielen Seiten Komplimente, doch davon konnte sich die SSV Dillingen, die nun in den nächsten beiden Partien beim SC Altenmünster und gegen den TSV Burgau dringend punkten muss, nun nichts kaufen...

Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause, aus der die Gäste dann verbessert und dominanter kamen. Nach einer Stunde ließ Jamain Cermak seinen Gegenspieler auf der Außenbahn alt aussehen, die Vorlage verwertete Neo Fähnle zum erneuten Ausgleich. Als FCG-Innenverteidiger Lukas Schön nach wiederholtem Foulspiel mit der Ampelkarte vom Platz musste (84.), schien sich das Blatt noch einmal leicht in Richtung SSV Dillingen zu wenden, doch diese musste in Überzahl noch den bitteren "Lucky Punch" schlucken - nach einer hoffnungsvollen Vorbereitung ein wahrer Wirkungstreffer: Nach mehreren Unzulänglichkeiten im SSV-Spielaufbau und -Zweikampfverhalten jagte Gundeflingens eingewechselter Routinier Bernd Scheu das Leder noch einmal in den gegnerischen Strafraum, wo sich Hauf, von seinen Gegenspielern eher bewundert als konsequent attackiert, abermals nicht zweimal bitten ließ und seine grün-weißen Farben mit dem späten Siegtreffer jubeln ließ (90.+1).