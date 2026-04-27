Der neue Spitzenreiter SG 74 Hannover schlägt TuS Davenstedt und übernimmt vorerst Platz eins von red · Heute, 17:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Die SG 74 Hannover dreht einen frühen Rückstand und gewinnt mit 3:1 gegen TuS Davenstedt. Weil Verfolger SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II nicht gewinnt, steht Hannover nun an der Tabellenspitze.

Die SG 74 Hannover hat ihr Heimspiel gegen TuS Davenstedt mit 3:1 gewonnen und damit vorerst die Tabellenführung übernommen. Ausschlaggebend ist neben dem eigenen Erfolg auch das 1:1 von SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II gegen den TSV Bemerode. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber ungünstig. Bereits in der vierten Minute traf Dominik Rokhlin zur Führung für Davenstedt. Hannover glich jedoch in der 25. Minute durch Jannik Wolters aus.