Der neue Spitzenreiter

Die SG 74 Hannover dreht einen frühen Rückstand und gewinnt mit 3:1 gegen TuS Davenstedt. Weil Verfolger SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II nicht gewinnt, steht Hannover nun an der Tabellenspitze.
Die SG 74 Hannover hat ihr Heimspiel gegen TuS Davenstedt mit 3:1 gewonnen und damit vorerst die Tabellenführung übernommen. Ausschlaggebend ist neben dem eigenen Erfolg auch das 1:1 von SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II gegen den TSV Bemerode.
Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber ungünstig. Bereits in der vierten Minute traf Dominik Rokhlin zur Führung für Davenstedt. Hannover glich jedoch in der 25. Minute durch Jannik Wolters aus.
Kurz vor der Pause brachte Hendrik Vahlbruch die SG 74 mit 2:1 in Führung (44.). In der zweiten Halbzeit stellte Mio Bela Teubner in der 70. Minute den Endstand her.
Mit nun 57 Punkten zieht die SG 74 Hannover an SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II (56 Punkte) vorbei, hat dabei allerdings eine Partie mehr absolviert.
Für TuS Davenstedt bleibt es bei 24 Punkten und Rang 14.
SG 74 Hannover – TuS Davenstedt 3:1
SG 74 Hannover: Niklas Trapphagen, Ruben Calderon Mateos (55. Lasse Dierkes), Hendrik Vahlbruch, Clemens Stamm, Adriano Tarakaj (62. Brian Bresso), Maik-Carsten Geisler, Finn Hartmann, Nils-Simon Riebesell (61. Mio Bela Teubner), Jannik Wolters (80. Jonas Arnecke), Marvin Toleikis (71. Melvin Bresso), Aaron-Finn Diehm - Trainer: Lars Wolf - Trainer: Oliver Rothenburger
TuS Davenstedt: Robin Ebinger, Dennis Lattmann, Lukas Arnold, Philipp Iwan, Dominik Rokhlin (52. Henrik Menke), Jasmin Sadikovic, Mustafa Ghadbouni (74. Louis-Moritz Albat), Paul Lange (73. Mika Roos), Dominik Biber, Stanislaw Schkurin (73. Darian Amin), Nic Giannini (59. Tolgahan Davran) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz
Schiedsrichter: Benjamin Schmidt (Laatzen)
Tore: 0:1 Dominik Rokhlin (4.), 1:1 Jannik Wolters (25.), 2:1 Hendrik Vahlbruch (44.), 3:1 Mio Bela Teubner (70.)