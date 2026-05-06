Der neue Spielertrainer des FC Wang heißt Nikolaj Finsterhölzl

Neu aufgestellt hat sich der FC Wang – Foto: Bauer

Der FC Wang hat zwei wichtige Positionen neu besetzt. Marco Drescher übernimmt zusätzlich als Technischer Spielleiter eine Schlüsselrolle.

Die Verantwortlichen des FC Wang haben die Weichen für die Zukunft gestellt: Nikolaj Finsterhölzl übernimmt zur kommenden Saison als Chef- und Spielertrainer die Herren des B-Klassisten.

Der Bruckberger sammelte zuletzt als Spielertrainer beim TSV Haarbach wertvolle Erfahrung und war zuvor bereits als Spieler in der Kreisliga beim TSV Abensberg aktiv. Dieses Wissen will er nun beim FC Wang einbringen und an die Mannschaft weitergeben. Die steht aktuell im Mittelfeld der B-Klasse 4.