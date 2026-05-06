Der neue Spielertrainer des FC Wang heißt Nikolaj Finsterhölzl

Der FC Wang hat zwei wichtige Positionen neu besetzt. Marco Drescher übernimmt zusätzlich als Technischer Spielleiter eine Schlüsselrolle.
Die Verantwortlichen des FC Wang haben die Weichen für die Zukunft gestellt: Nikolaj Finsterhölzl übernimmt zur kommenden Saison als Chef- und Spielertrainer die Herren des B-Klassisten.
Der Bruckberger sammelte zuletzt als Spielertrainer beim TSV Haarbach wertvolle Erfahrung und war zuvor bereits als Spieler in der Kreisliga beim TSV Abensberg aktiv. Dieses Wissen will er nun beim FC Wang einbringen und an die Mannschaft weitergeben. Die steht aktuell im Mittelfeld der B-Klasse 4.
Doch das ist nicht die einzige Personalie: Zusätzlich konnte die Position des Technischen Spielleiters zur neuen Saison mit Marco Drescher besetzt werden. Er ist bereits aktiver Spieler des FC Wang.
In den Gesprächen mit den Verantwortlichen entstand, wie von Vereinsseite zu hören war, von Anfang an „ein sehr gutes Gefühl“, sodass man sich bei beiden Positionen schnell einig wurde. Die Ziele werden der Sportliche Leiter und der Trainer im Sommer gemeinsam festlegen. Der FC Wang will sich jedenfalls sportlich weiterentwickeln und dabei als eingeschworener Haufen zusammenzubleiben.