Der neue MFV-Trainer steht fest

"Wir freuen uns über die Zusage von Christoph, der neben einem gewissen Stallgeruch auch wertvolle Erfahrungen aus Trainerstationen außerhalb des Vereins mitbringt", erklärt Spielausschuss Michael Laier. "Mit dieser Entscheidung erhoffen wir uns zudem eine einfachere Einbindung unserer A-Junioren in die Seniorenteams."

Christoph Bender kam zur Saison 2002/2003 in die Jugend des MFV und hatte später einen maßgeblichen Anteil an der Landesliga-Meisterschaft 2010. Nach zwei Stationen als Spielertrainer beim FV Reichenbuch und SV Obrigheim kehrte er zur Saison 2023/2024 zum MFV zurück und übernahm 2024/2025 das Traineramt der A-Junioren.