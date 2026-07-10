 2026-07-09T13:54:06.091Z

Vom Spielfeldrand

Der Neue meldet sich an: Meier trifft beim Meppener Test

von P. M. · Gestern, 23:43 Uhr · 0 Leser

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3. Liga
Regionalliga Nord
SV Meppen
Jeddeloh

Gestern, 19:00 Uhr
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
1
4
Abpfiff

Der SV Meppen hat auch sein Testspiel beim Regionalligisten SSV Jeddeloh erfolgreich gestaltet und sich mit 4:1 durchgesetzt. Thorben Deters brachte die Emsländer bereits in der 6. Minute in Führung, ehe Tom Kanowski nur fünf Minuten später ausglich. Nach dem Seitenwechsel sorgten Oliver Schmitt (54.), Stefan Rankic (78.) und Neuzugang Richard Meier (83.) für den verdienten Erfolg. Für Meier war es zugleich das erste Tor im Trikot des SV Meppen.

Torschützen in der richtigen Reihenfolge:

0:1 Thorben Deters (6.)

1:1 Tom Kanowski (11.)

1:2 Oliver Schmitt (54.)

1:3 Stefan Rankic (78.)

1:4 Richard Meier (83.)