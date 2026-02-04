Der neue Mann für Lohnes Abwehr Union Lohne verpflichtet Abwehrspieler Siemoneit von G. B. · Heute, 10:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Union Lohne

Der SV Union Lohne verstärkt seine Defensive zur neuen Saison mit Joshua Siemoneit. Der 23-jährige Innenverteidiger bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich höherklassige Erfahrung mit.

Ausbildung auf hohem Niveau Joshua Siemoneit wurde im Jugendbereich von Olympia Laxten ausgebildet und spielte anschließend in der U19-Regionalliga für den SV Meppen. Dort sammelte er auch erste Erfahrungen im Profibereich und kam auf zwei Einsätze für die erste Mannschaft.