Der neue Mann für Lohnes Abwehr

Der SV Union Lohne verstärkt seine Defensive zur neuen Saison mit Joshua Siemoneit. Der 23-jährige Innenverteidiger bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich höherklassige Erfahrung mit.
Ausbildung auf hohem Niveau
Joshua Siemoneit wurde im Jugendbereich von Olympia Laxten ausgebildet und spielte anschließend in der U19-Regionalliga für den SV Meppen. Dort sammelte er auch erste Erfahrungen im Profibereich und kam auf zwei Einsätze für die erste Mannschaft.
Erfahrung für die Lohner Defensive
Insgesamt absolvierte Siemoneit 43 Partien in der Oberliga für den SV Meppen. Zuletzt stand er in der Landesliga bei Eintracht Nordhorn unter Vertrag. Der robuste und gut ausgebildete Innenverteidiger soll mit seiner Präsenz und Zweikampfstärke die Defensive des SV Union Lohne stabilisieren und dabei helfen, die sportlichen Ziele zu erreichen.