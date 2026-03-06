Der neue Mann für die Linie

– Foto: SV Wietmarschen

Im Peters-Park des SV Wietmarschen rollt künftig ein ganz besonderer Neuzugang über den Platz. Ein Abkreide-Roboter der Firma Turf Tank übernimmt ab sofort automatisiert die Linienarbeit und entlastet damit die Platzwarte des Vereins.

Der SV Wietmarschen hat im Peters-Park einen ungewöhnlichen „Transfer“ vorgestellt: einen Abkreide-Roboter der Firma Turf Tank. Das Gerät sorgt künftig automatisiert dafür, dass die Linien auf den Plätzen sauber gezogen sind.

Ein Neuzugang, der keine Tore schießt, aber dafür garantiert, dass sie überhaupt gezählt werden können.

Mit der Neuanschaffung reagiert der Verein vor allem auf den Arbeitsaufwand rund um die Platzpflege. Der Roboter nimmt den Platzwarten künftig einen großen Teil der Arbeit ab und sorgt gleichzeitig für präzise Linien auf den Spielfeldern.

