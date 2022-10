Der Neue macht schon das Training Kreisklasse A Sinsheim +++ Koray-Anil Arslan übernimmt Türk Gücü +++ Bis zur Winterpause spielt er aber noch bei seinem aktuellen Verein SV Sinsheim

Vor knapp zwei Wochen trennte sich der A-Ligist von seinem Coach Thomas Fuchs und dessen Co. Christian Riebl. Es folgte das Interims-Duo aus Kantas und Mustafa Cürük, ehe mit Arslan der neue Cheftrainer verpflichtet wurde. Selbiger spielt seit 2014 durchgängig für den SV Sinsheim und ist dort so etwas wie der Torjäger vom Dienst. Bis auf die vergangenen beiden Spielzeiten hat der 31-Jährige immer zweistellig getroffen. Vor seinem Engagement bei den Kreisstädtern stand er zwei Jahre in Diensten der SG Kirchardt und hat auch schon seine Kickschuhe für den FC Zuzenhausen und den FC Rot geschnürt.

Bis zur Winterpause findet eine Übergangslösung statt. Arslan leitet dienstags und donnerstags das Training bei Türk Gücü und spielt an den Wochenenden für den SV. In der Winterpause folgt der Wechsel als Spieler zu seinem neuen Klub, für den er ab der Rückrunde auch auf dem Feld eine Verstärkung werden soll. Kantas freut sich zusätzlich darüber, Aydin (29 Jahre) als Co-Trainer im Verein zu behalten und sagt: "Sedat betreut jetzt schon die Mannschaft an den Spieltagen, wenn Koray zeitgleich für den SV spielt."

Die beiden jungen Trainer sollen die Grundlage für erfolgreiche Jahre bei Türk Gücü legen. "Die Kontakte zu jungen Spielern bestehen, zwei Neue haben uns für die Rückrunde schon zugesagt", vermeldet Kantas. Namen kann er noch nicht nennen, es handelt sich aber, "um einen Stürmer und einen offensiven Flügelspieler."