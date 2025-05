Der neue FC Bad Bellingen hat seine Trainerposten besetzt

Das Funktionsteam der ersten Mannschaft des FC Bad Bellingen (von links): Kevin Zeller, Kai Schillinger, Marvin Riede, Berthold Heitz, Andreas Rügert und Robert Riede | Foto: FCBB

Anfang Mai war es so weit: Der VfR Bad Bellingen und die Spvgg. Bamlach-Rheinweiler haben ihre Fusion vollzogen. Ab der Saison 2025/26 wird der FC Bad Bellingen seine Fußballteams auf die Plätze schicken. Die ersten Weichen für die Premierensaison des neuen Vereins sind gestellt, haben die Verantwortlichen doch nun die Trainerpersonalien für die erste und zweite Mannschaft bekannt geben können. Die erste Mannschaft des FCBB wird von Marvin und Robert Riede trainiert. "Stolz können wir berichten, dass wir mit Beiden die Verlängerung bekannt geben dürfen, nachdem sie im vergangenen Jahr interimsmäßig vor der Winterpause übernommen hatten", heißt es seitens des derzeitigen Landesligisten. Sportlich konstatieren die Verantwortlichen zwar eine "ziemliche Talfahrt", bei der "wir uns trotzdem einig sind, die passende Lösung an der Seitenlinie gefunden zu haben". Das Funktionsteam um das Sohn-Vater-Trainergespann komplettieren die Betreuer Berti Heitz und Andreas Rügert sowie Torwarttrainer Kevin Zeller.

"In der aktuellen sportlichen Situation glauben wir immer noch an den Klassenerhalt, um auch kommende Saison in der Landesliga spielen zu können", so der FCBB. In der Staffel II rangiert Bad Bellingen auf dem 13. Platz, der gegebenenfalls den Ligaverbleib sichern könnte. Drei Spieltage vor Saisonende liegt das Team fünf Punkte hinter dem sicher rettenden zwölften Rang. Das Engagement werde man "auch ligaunabhängig, wenn es in die Bezirksliga gehen sollte, beibehalten. Ebenfalls wird es zur neuen Saison kadertechnisch (auch im Bezug auf die Zusammenkunft mit der Mannschaft aus Rheinweiler) einige Veränderungen geben. Hierüber wird zu einem späteren Zeitpunkt berichtet werden können", heißt es in der Mitteilung weiter.

Ebenfalls festgezurrt haben die Verantwortlichen die Trainerpersonalie für das "Perspektivteam FC Bad Bellingen II. In der kommenden Saison übernimmt Gabriel Iordan die Verantwortung für die zweite Mannschaft, mit der Zielsetzung, die sportliche Entwicklung weiter voranzutreiben und die Verzahnung zwischen den Mannschaften des Vereins zu stärken". Iordan ist seit 2018 als Trainer der Spvgg. Bamlach-Rheinweiler tätig und hat die Mannschaft aus der Kreisliga C in die A-Klasse geführt. Die sportliche Leitung unter Kai Schillinger setze großes Vertrauen in Iordan und seine Fähigkeiten, die Mannschaft sowohl sportlich als auch charakterlich zu formen. „Wir sind überzeugt, dass Gabriel Iordan mit seiner Erfahrung und seinem Engagement die zweite Mannschaft optimal weiterentwickeln wird“, so Schillinger.

FCBB-Sportchef Kai Schillinger (links) und Gabriel Iordan, der die zweite Mannschaft des neuen Vereins betreuen wird. | Foto: FCBB