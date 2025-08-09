Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der neue Eintracht-Wetzlar-Coach und die Höhlen der Löwen
Teaser KLA WETZLAR: +++ Profifußball, Fernsehen, Unternehmer-Jetset, Krankheit – Manuel Planella hat in seinem Leben schon viel erlebt. Jetzt ist er als Trainer beim A-Ligisten in Wetzlar eingestiegen +++
Wetzlar. Rund acht Wochen ist es her, dass in neuer Trainer beim Fußball-A-Ligisten Eintracht Wetzlar angeheuert hat. Mal wieder, muss man sagen, denn an der Seitenlinie des einst 20 Jahre in der Hessenliga beheimateten Traditionsvereins, der in der Vergangenheit auch immer mal wieder für negative Schlagzeilen gesorgt hatte, aber in der abgelaufenen Saison die Fairplay-Wertung der höchsten Wetzlarer Kreisliga gewann, gab es zuletzt keine große Kontinuität. Manuel Planella soll gemeinsam mit seinen Kollegen im gesamten Trainerteam den Club nun auch sportlich wieder voranbringen..