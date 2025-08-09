Der neue Eintracht-Wetzlar-Coach und die Höhlen der Löwen

Wetzlar. Rund acht Wochen ist es her, dass in neuer Trainer beim Fußball-A-Ligisten Eintracht Wetzlar angeheuert hat. Mal wieder, muss man sagen, denn an der Seitenlinie des einst 20 Jahre in der Hessenliga beheimateten Traditionsvereins, der in der Vergangenheit auch immer mal wieder für negative Schlagzeilen gesorgt hatte, aber in der abgelaufenen Saison die Fairplay-Wertung der höchsten Wetzlarer Kreisliga gewann, gab es zuletzt keine große Kontinuität. Manuel Planella soll gemeinsam mit seinen Kollegen im gesamten Trainerteam den Club nun auch sportlich wieder voranbringen..