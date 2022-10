Der neue Chefcoach des SC Unterbach ist ein alter Bekannter Ibo Cöl kehrt mit seinem Co-Trainer Günter Dembski zurück an seine frühere Wirkungsstätte und will das Team zum Bezirksliga-Erhalt führen.

„Wir hatten eine gute, sportlich erfolgreiche Zeit hier. Im Mai 2019 spielten wir noch um den Aufstieg mit. Am Ende hat es mit dem vierten Platz nicht ganz gereicht“, blickt der Übungsleiter zurück. Mit einigen Ambitionen in die nächste Spielzeit gestartet, allerdings auch mit einem 1:2 bei der Premiere in Erkrath, musste der Coach aus privaten Gründen sein Engagement kurzfristig beenden. „Das hatte nichts mit der Niederlage beim SSV zu tun, wir haben uns in einem guten Einvernehmen getrennt“, so Ibo Cöl, der ergänzt: „Das war auch die Voraussetzung zur Wiederaufnahme der Zusammenarbeit. Ein anderer Klub wäre angesichts des Tabellenplatzes für uns nicht in Frage gekommen. Das ist schon die besondere Verbundenheit zum SCU.“

Zwischenzeitlich, ab Oktober 2019, standen Cöl/Dembski beim FC Kosova Düsseldorf unter Vertrag, feierten mit dem in Hassels beheimateten Klub in diesem Juni den Aufstieg in die Bezirksliga. Nach zwei Spieltagen, dem 0:1 beim Top-Aufstiegsfavoriten Jüchen und der 3:5-Heimniederlage gegen die SG Rommerskirchen-Gilbach, war Feierabend. „Der Verein will seine ambitionierten Ziele möglichst sehr schnell erreichen, da wurde man nach den zwei Auftaktniederlagen bereits nervös. Es passte schließlich nicht mehr zusammen“, beschreibt der „Meistermacher“ diplomatisch die Gründe für den Abschied nach drei Jahren.