Der neue auf der Bank des FC Remscheid heißt Björn Joppe

Während seiner aktiven Zeit spielte er beim VfL Bochum in der 2. Bundesliga sowie unter anderem für den Wuppertaler SV, Union Berlin und den VfL Osnabrück. Über Stationen beim VfR Aalen und der SSVg Velbert führte sein Weg schließlich zurück nach Wuppertal, wo er für Jägerhaus Linde aktiv war. Dort begann auch seine Trainerlaufbahn, bevor er über Lok Leipzig, den Bonner SC und den KFC Uerdingen schließlich zu Rot-Weiß Ahlen in die Regionalliga West wechselte. Nun übernimmt er den FC Remscheid.

„Als gebürtiger Wuppertaler weiß ich, dass der Club immer noch einen großen Namen hat. Hier kann man in Ruhe etwas aufbauen.“

Gut drei Wochen dauerte es, bis der FC Remscheid Vollzug melden konnte. Viele Namen wurden gehandelt, zahlreiche Bewerbungen gingen ein. Doch der Vorstand entschied sich für ein Trio mit viel Erfahrung und bekannten Gesichtern: Gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer kommen auch zwei Co-Trainer zurück nach Remscheid – die hier bestens bekannten Mike Kupfer und Nermin Jonuzi. Herzlich willkommen zurück!

Mike Kupfer kehrt nach einem Jahr Pause wieder zum FCR zurück. Nermin Jonuzi stand von 2017 bis 2019 in der Abwehr des Vereins, bevor er zum VfB Schwelm wechselte, wo er über zwei Jahre lang als Trainer tätig war.

„Mit Björn als absolutem Fußballfachmann, Mike mit seinem großen Herzen für den Verein und Nermin, der ein echter Motivator ist, sind wir für die kommenden Herausforderungen bestens aufgestellt“, betont der 2. Vorsitzende Thorsten Greuling im Namen des Gesamtvorstands. Gegenüber der RGA

„Wir haben uns als Team für dieses Trio entschieden und sehen darin die große Chance auf einen echten Neuanfang“, ergänzt Vorstandsmitglied Karsten Schievelbusch.

Wir werden sehen, wie sich alles entwickeln wird – doch zunächst gilt es, dem FC Remscheid zu diesem Trainer-Transfer herzlich zu gratulieren. Schon am Sonntag hat Björn Joppe die Möglichkeit, sich vor heimischem Publikum im Spiel gegen den SC Velbert zu präsentieren. Dennoch sollte man ihm die nötige Zeit geben, um seine Ideen und sein Konzept in die Mannschaft einfließen zu lassen.

Mit seiner Vita ist Björn Joppe auf jeden Fall ein Name, der sich lesen lassen kann. Und eine Bereicherung für die Liga.