Der Neuaufbau hat einen Architekten Der FC Erfurt Nord hat die Weichen für die kommende Saison gestellt: Tobias „Ecki“ Eckermann wird die 1. Mannschaft wieder dauerhaft als Cheftrainer übernehmen. von Christopher Plischka · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Tobias Eckermann (rechts) wird auch in der Saison 2026/2027 die Geschicke des FC Erfurt Nord leiten. – Foto: FC Erfurt Nord

Nachdem er sich vor einem Jahr bewusst aus dem aktiven Trainergeschäft zurückgezogen und seinen Fokus stärker auf die Vereinsentwicklung gelegt hatte, kehrt er nun an die Seitenlinie zurück.

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In den vergangenen Wochen hatte Eckermann die Mannschaft bereits interimsweise betreut. Nun steht fest, dass er den anstehenden Umbruch auch langfristig begleiten wird. Rückblickend bezeichnet er seine Auszeit als wichtigen Schritt: „Im vergangenen Jahr habe ich mich bewusst etwas aus dem aktiven Bereich zurückgezogen und meinen Fokus stärker auf den Verein gelegt. Das war auch wichtig und wir konnten einige Dinge anstoßen.“ Gleichzeitig habe er festgestellt, dass ihm der sportliche Wettbewerb fehlte. „Trotzdem habe ich schon gemerkt, dass mir persönlich der sportliche Reiz gefehlt hat.“ Nachdem sich trotz zahlreicher Gespräche mit potenziellen Kandidaten keine passende Trainerlösung ergeben hatte, entschied sich der Verein gemeinsam mit Eckermann für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Dabei soll die Übernahme auch ein Signal an die Mannschaft senden. „Wir wollten zeigen, dass wir die Situation annehmen und aktiv gestalten“, erklärt der künftige Cheftrainer.