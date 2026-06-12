Der Neuaufbau hat einen Architekten

Nachdem er sich vor einem Jahr bewusst aus dem aktiven Trainergeschäft zurückgezogen und seinen Fokus stärker auf die Vereinsentwicklung gelegt hatte, kehrt er nun an die Seitenlinie zurück.
In den vergangenen Wochen hatte Eckermann die Mannschaft bereits interimsweise betreut. Nun steht fest, dass er den anstehenden Umbruch auch langfristig begleiten wird. Rückblickend bezeichnet er seine Auszeit als wichtigen Schritt: „Im vergangenen Jahr habe ich mich bewusst etwas aus dem aktiven Bereich zurückgezogen und meinen Fokus stärker auf den Verein gelegt. Das war auch wichtig und wir konnten einige Dinge anstoßen.“ Gleichzeitig habe er festgestellt, dass ihm der sportliche Wettbewerb fehlte. „Trotzdem habe ich schon gemerkt, dass mir persönlich der sportliche Reiz gefehlt hat.“
Nachdem sich trotz zahlreicher Gespräche mit potenziellen Kandidaten keine passende Trainerlösung ergeben hatte, entschied sich der Verein gemeinsam mit Eckermann für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Dabei soll die Übernahme auch ein Signal an die Mannschaft senden. „Wir wollten zeigen, dass wir die Situation annehmen und aktiv gestalten“, erklärt der künftige Cheftrainer.
Die kommende Spielzeit steht beim FC Erfurt Nord im Zeichen eines Neuanfangs. Nach erfolgreichen Jahren werden mehrere verdiente Spieler den Verein verlassen oder sportlich kürzertreten. Für Eckermann ist dieser personelle Wandel jedoch nicht nur eine Herausforderung, sondern zugleich eine Chance, neue Impulse zu setzen und anderen Spielern mehr Verantwortung zu übertragen.
Dabei betont der Trainer, dass er nicht einfach an frühere Zeiten anknüpfen möchte. „Für mich ist das keine Rückkehr zu dem, was war, sondern die Chance, gemeinsam etwas Neues aufzubauen.“ Gerade solche Aufgaben seien es, die ihn reizen und motivieren.
Bevor die Planungen für die neue Saison endgültig in den Vordergrund rücken, wartet jedoch noch die letzte Aufgabe der laufenden Spielzeit. Zum Saisonabschluss reist der FC Erfurt Nord am Samstag zum FSV Sömmerda. Dort möchte sich die Mannschaft mit einem positiven Ergebnis aus der Spielzeit verabschieden, bevor der Blick vollständig auf den bevorstehenden Umbruch und die neue Saison gerichtet wird.