Der nächste "Wacker-Schneider" für die Kurstädter

Vom FSV Wacker 90 Nordhausen wechselt Konrad Schneider an den Fuße des Kyffhäuser. Er ist damit der zweite "Schneider", der in den letzten Jahren den Weg von Nordhausen nach Bad Frankenhausen fand. Denn mit Erik Schneider wechselte im Winter 2023 bereits ein anderer Schneider an die Wipper.

Nach Stefan Hankel (wir berichteten) ist Konrad Schneider nun der zweite Neuzugang im Sommer. Bad Frankenhausens' neue Rückennummer 30 kommt direkt vom FSV Wacker 90 Nordhausen ins Stadion an der Wipper. Der 23-jährige Defensivspieler sammelte in den letzten Jahren auch bei anderen Vereinen höherklassige Erfahrung. So lief Konrad nicht nur für den TSV Aubstadt auf, sondern auch für den FC Einheit Rudolstadt oder den FSV Martinroda, jeweils zu Oberliga-Spielzeiten. In Summe stehen bereits 65 Oberliga-Spiele (ein Tor) in der FuPa-Vita von Konrad.

Bad Frankenhausens' Chef-Trainer Alexander Ludwig zeigt sich ebenso sichtlich erfreut über den zweiten Sommer-Neuzugang: „Konrad ist ein sehr gut ausgebildeter junger Spieler, der uns definitiv weiterbringen wird. Er hat viel Qualität, wird unser Team noch einmal verbessern und unsere Defensive stabilisieren.“