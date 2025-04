Der nächste Versuch: FC 08 Villingen erwartet Astoria Walldorf

Die Regionalliga gönnt sich keine Pause, die Mannschaften müssen nun sogar unter der Woche ran. Dabei hat der FC 08 Villingen am Dienstag, 19 Uhr, den FC-Astoria Walldorf zu Gast. Der Gegner scheint auf den ersten Blick auf Platz elf im gesicherten Mittelfeld zu stehen, doch aufgepasst: Die potenzielle Gefahrenzone beginnt bereits mit Rang 14, und zu diesem beträgt der Walldorfer Vorsprung gerade einmal drei Pünktchen. Am Wochenende sah die Mannschaft von Trainer Roland Seitz gegen den FC Homburg wie der sichere Sieger aus, doch in der Nachspielzeit gelang den Saarländern noch der Ausgleich. An Motivation wird es Walldorf also nicht fehlen. Doch auch die Villinger wollen ihren spielerischen Aufwärtstrend gerne mit Zahlen bestätigen und werden sich mit aller Kraft ins Geschehen werfen. Etwas anderes lässt Trainer Steffen Breinlinger auch nicht zu.