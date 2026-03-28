Der nächste Versuch Verbandsliga +++ Nach drei Niederlagen sind die Eppinger einfach mal dran +++ Am Samstag in Weinheim von red. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Dejan Tomic (am Ball) und die Eppinger Offensive ist gefordert. – Foto: Siegfried Lörz

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Damit konnte man wirklich nicht rechnen. Jeweils drei Ligaspiele haben der FC Zuzenhausen und der VfB Eppingen seit dem Jahreswechsel absolviert, einen Sieg durfte noch keiner der beiden Sinsheimer Verbandsliga-Vertreter feiern. Während der VfB ausschließlich Niederlagen kassierte, hat Zuze immerhin ein Remis geholt. Gemessen an den Ansprüchen beider Klubs ist das natürlich viel zu wenig. Für den FC steht am Samstag ein Duell mit einem guten Omen an, es geht zur SG Heidelberg-Kirchheim, gegen die zum gleichen Zeitpunkt der Vorrunde ein erlösender 2:0-Sieg gelang. Nun steigt das Rückspiel im Heidelberger Süden und die Hoffnung auf eine Wiederholung des Vorrundencoups ist groß. Bei den Eppingern ist die Chancenverwertung das, was schleunigst besser werden muss. Mit den Leistungen ist Trainer David Pfeiffer nicht per se unzufrieden, nun geht es darum zu punkten, egal wie. Gelingen soll das am Samstag bei der TSG Weinheim. Anpfiff im Sepp-Herberger-Stadion ist um 15 Uhr.

Das Einfachste des kurzen Zwischenfazits nach drei Partien bringt David Pfeiffer ohne Umschweife auf den Punkt. "Null Punkte sind eine einfach zu analysierende Sache was das reine Ergebnis betrifft", sagt der Eppinger Coach. Bei einer näheren Betrachtung der aktuellen Form differenziert er: "Wir haben jedoch zu wenig Punkte, für das was wir leisten." Das dafür beste Beispiel sei die 1:3-Niederlage vor Wochenfrist gegen Heddesheim, bei der er einen ganz starken Auftritt seiner Elf wahrgenommen hat. "Wir haben sie regelrecht in ihre Hälfte gedrückt, deshalb ist es fast schon unglaublich, dass wir dieses Spiel verloren haben", führt Pfeiffer weiter aus. Vieles hängt derzeit an der Chancenverwertung, der VfB-Coach verlangt: "Wir müssen konsequenter werden." Was auffällig ist: Eppingen hat erst 28 Tore geschossen. Weniger haben nur Reichenbach und Zuzenhausen. Der FC hat mit 24 Treffern gar die schwächste Offensive aller Verbandsligisten.