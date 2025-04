Der nächste Trainerwechsel

Am vergangenen Sonntag hatte sich die Daoud-Elf trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung daheim dem neuen Tabellenfünften SpVgg. Quierschied mit 2:4 geschlagen geben müssen - was das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz 18 zur Folge hatte. Beim Stand von 2:2 ließen dabei die Gastgeber die Großchance zum möglichen 3:2 aus, als Arman Ardestani per Elfmeter an Gästeschlussmann Nicolas Schäfer scheiterte (82. Minute). Und so kam es, wie es kommen musste: In den letzten Spielminuten legten die Quierschieder noch zwei weitere Treffer nach und ließen schier fassungslose Homburger auf dem Platz zurück. Daoud sagte nun zu seinem Rücktritt, dass er der Überzeugung sei, durch einen Impuls von außen neue Energie freizusetzen - und dadurch vielleicht den entscheidenden Wendepunkt im Kampf um den Klassenverbleib einzuleiten. Vorerst ist nun Sven Sökler als Interimstrainer in die Bresche gesprungen. Sökler ist der Co-Trainer der Profis sowie Sportlicher Leiter der U15 bis zur U19. Momentan werden Gespräche über eine mögliche Lösung eines Nachfolgers bis mindestens zum Saisonende geführt.

Sökler, der auch Spieler beim Ost-Landesligisten SC Blieskastel-Lautzkirchen ist und dort mit der Mannschaft des SC als aktueller Tabellenvierter noch Aufstiegschancen hat, ist bereits an diesem Mittwoch in Sachen FC Homburg II das erste Mal gefordert: Dann gastieren die Grün-Weißen am 27. Spieltag beim momentanen Tabellen-14. SC Reisbach. Die Reisbacher belegen also den ersten möglichen Abstiegsrang - von daher steht Abstiegskampf pur auf dem Programm. Durch einen Sieg könnten die Homburger bis auf einen Punkt an die Reisbacher heranrücken.