Der nächste Sommerneuzugang: Regionalliga-Erfahrung für Elstorf TSV Elstorf lotst Finn Wendler zurück in seine Heimat Heute, 15:30 Uhr

Der TSV Elstorf hat einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Der Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg 2 verpflichtet ein junges Talent von der SV Drochtersen/Assel mit Regionalliga-Erfahrung, das seine Wurzeln allerdings in Elstorf hat und ist „unglaublich stolz, diesen Transfer verkünden zu können.“

Finn Wendler zählt zum D/A-Regionalliga-Kader, wo er in der Vorsaison sieben Regionalliga-Spiele bestritten hat. In der laufenden Spielzeit kam der 20-jährige Angreifer allerdings ausschließlich für die Zweitvertretung zum Einsatz, wo ihm für den Landesliga-Spitzenreiter in 13 Begegnungen drei Tore und drei Assists geglückt sind. Zuvor ging Wendler für den JFV A/O/B/H/H auf Torejagd, wo er in seinem letzten A-Junioren Jahr in der Regionalliga 14 Treffer erzielte. Ursprünglich stammt der Rechtsfuß allerdings aus Elstorf, wo er nach wie vor auch wohnhaft ist. Der Aufstiegsanwärter selbst schreibt in seiner Pressemitteilung selbst, dass die Verpflichtung ein „starkes Zeichen“ ist und die „ambitionierten Ziele“ des Vereins unterstreicht. Im Moment steht die Mannschaft von Cheftrainer Michel Welke an der Spitze der Bezirksliga Lüneburg 2 – mit fünf Zählern Vorsprung auf Widersacher VfL Westercelle.

Teammanager Nils Gosebeck: „Wir sind unglaublich stolz, diesen Transfer verkünden können. Finn war bereits die ganzen letzten Jahre unser absoluter Wunschspieler, da er eine unglaubliche Qualität sowie charakterlich eine Bereicherung für unsere Mannschaft ist. Dass es nun im Sommer klappt, ist sensationell.“ Cheftrainer Michel Welke: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir uns in so kurzer Zeit zu einer attraktiven Adresse für starke Spieler aus der Regiona entwickelt haben. Unser Anspruch ist es, Qualität zu bündeln und gemeinsam ambitionierte Ziele zu verfolgen. Finn passt sportlich wie menschlich hervorragend zu uns. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass er unser Team ab Sommer direkt bereichern wird.“