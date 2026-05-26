Der nächste Schritt soll folgen

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der SSV Sand setzt seine Reihe an Vertragsverlängerungen fort und kann auch in der kommenden Saison auf Eren Sahin bauen. Der Mittelfeldspieler bleibt auf der Sander Höhe – und geht nach seinem ersten Jahr im blau-weißen Trikot mit klaren Ambitionen in die nächste Spielzeit.

Sahin war vor der laufenden Saison vom FC Körle 69 zum SSV gewechselt und hat sich nach Einschätzung des Vereins inzwischen gut an das Niveau der Gruppenliga gewöhnt. In seiner ersten Saison in Sand habe er bereits mehrfach angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt. Der Klub beschreibt ihn als technisch starken Spieler mit gutem Fuß und dem ständigen Willen, sich weiterzuentwickeln.

Gerade diese Entwicklungsperspektive macht die Verlängerung für den SSV wertvoll. Sahin hat offenbar den Anspruch, sich nicht mit einer Nebenrolle zufriedenzugeben. Er wolle dem neuen Trainer zeigen, dass er in die Startelf gehöre, heißt es von Vereinsseite. Diese Haltung passt zur Linie, die Sand in den vergangenen Wochen bei seinen Personalentscheidungen erkennen ließ: Der Verein sucht Spieler, die nicht nur bleiben, sondern weiter vorankommen wollen.