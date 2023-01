Der nächste Schritt für Eugen Polanski Borussias U23-Trainer Eugen Polanski hat kürzlich Pro-Lizenz-Ausbildung begonnen. Welche Inhalte des Lehrgangs für den 36-Jährigen sehr wertvoll werden können.

Als Trainer von Borussias U23 liegt eine der Hauptaufgaben von Eugen Polanski darin, junge Spieler zu entwickeln. Nun macht der 36-Jährige selbst den nächsten Schritt in seiner Entwicklung: Als einer von 16 Trainern des aktuellen Jahrgangs hat Polanski in der vergangenen Woche die Pro-Lizenz-Ausbildung begonnen – lange unter dem Namen der Fußball-Lehrer-Ausbildung bekannt, ist das die höchste Trainer-Lizenz im deutschen Fußball. Die Ausbildung, die etwas länger als ein Jahr dauern wird, begann am Montag der vergangenen Woche mit dem ersten Präsenztreffen der 16 Teilnehmer in Frankfurt.

Die Pro-Lizenz soll daran anknüpfen und die Trainer in der gesamten Breite des Berufs weiterbringen. Neben dem inhaltlichen Fußball-Teil geht es in der Ausbildung auch um die psychologischen Aspekte. „Der Trainer soll zum Denken gebracht werden, wie er Dinge vor der Mannschaft einbringt. Dabei geht es nicht nur um Fußball, sondern auch um Gestik und Mimik oder auf welche Situationen man vorbereitet ist – sehr umfangreich und sehr komplex, aber dementsprechend auch sehr interessant“, sagt Polanski über seine ersten Eindrücke.

Nach einem halben Jahr als Trainer bei der U23 – seiner ersten Chef-Station im Herrenbereich – ist Polanski im Grunde noch ein Trainer-Neuling. Umso wertvoller könnte der Lehrgang für den 36-Jährigen werden. „Am Ende ist es so wie bei Spielern, dass eine Entwicklung nicht zu Ende geht. Das sieht man auch in der Bundesliga – die Trainer wollen immer wieder was dazu lernen. Das ist bei mir genauso – man versucht sich immer weiterzubilden, ein paar Sachen zu lesen, kreativ zu sein, Gespräche zu führen“, erklärt Polanski.

Die Ausbildung besteht zum einen aus Modulen vor Ort, zum anderen gilt es aber auch, Online-Aufgaben zu machen, bestimmte Dinge mit der Mannschaft umzusetzen und Feedbacks einzuholen. Im Vergleich zu der vorherigen Ausbildung soll die Pro-Lizenz besser mit der Arbeit als Trainer in einem Verein vereinbar sein. „Es ist trotzdem nicht so, dass es einem zeitlich in die Karten spielt. Aber wir machen das freiwillig, also sollte das machbar sein.“

Dass Polanski von seiner – angesichts der starken Hinrunde der U23 – erfolgreichen spielerischen Philosophie abrücken könnte, ist trotz der vielen Einflüsse während des Lehrgangs nicht zu befürchten. „Ich glaube nicht, dass einem etwas aufgezwungen werden soll, was du nicht bist. Sondern eher, dass du in der Position gestärkt werden sollst, in der du bist – plus, dass dir andere Wege aufgezeigt werden“, erklärt Polanski, der dabei auch an das hochkarätig besetzte Teilnehmerfeld denkt: „Jeder von den 16 hat einen vernünftigen Plan von Fußball, da können Ideen ausgetauscht werden.“ Den ein oder anderen Kollegen kennt Polanski noch aus seiner aktiven Zeit. So hat er etwa mit Oliver Kirch und Moritz Volz zusammengespielt und mehrfach gegen Julian Schuster gespielt.

Fest steht, dass es für Polanski nach seiner ersten Halbserie mit der U23 erneut ein spannendes Jahr wird, in dem das Wort Entwicklung in jedem Fall im Mittelpunkt steht: Die Entwicklung seiner Spieler und seine persönliche Entwicklung als Trainer.