Der nächste Schritt der Professionalisierung bei Rot-Weiss Essen Der 30-jährige Robin Fechner beginnt am 15. April als neuer Technischer Leiter im Scouting in der Direktion Profifußball, die der Verein nun neu strukturiert. Joel Pille rückt dabei auf zum Leiter Scouting & Recruitment. von Rot-Weiss Essen · 03.04.2026, 17:00 Uhr · 0 Leser

Robin Fechner heißt der neue Mann bei Rot-Weiss Essen. – Foto: RWE

Rot-Weiss Essen erweitert seine Scouting-Abteilung: Robin Fechner schließt sich dem Drittligisten zum 15. April als neuer Technischer Leiter im Scouting in der Direktion Profifußball an, die RWE neu strukturiert. Aufgabe des 30-Jährigen ist es unter anderem, das datenbasierte Scouting weiter auszubauen und Spieler zu identifizieren, die optimal zur Spielidee von Rot-Weiss Essen passen.

Fechner "voller Tatendrang" Fechner wurde fußballerisch beim VfL Bochum ausgebildet (Jugend, zweite Mannschaft) und kann rund 160 Einsätze in der fünfthöchsten Spielklasse vorweisen (u.a. RW Oberhausen, ETB SW Essen). Zuletzt war er für den VfL Bochum drei Jahre lang im Scouting & Recruitment tätig. „Nun einen so großen und emotionalen Klub wie Rot-Weiss Essen dabei zu begleiten, eine Basis für nachhaltigen sportlichen Erfolg zu legen, reizt mich sehr“, sagt der gebürtige Bochumer. „Ich bin voller Tatendrang und überzeugt, dass wir gemeinsam unsere ambitionierten Ziele erreichen werden. Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe.“ RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann sagt: „Nach einem strukturierten und umfangreichen Auswahlprozess haben wir uns bewusst für Robin Fechner entschieden, da er sowohl fachlich als auch menschlich perfekt zu uns passt. Er konnte uns in den ausführlichen Gesprächen überzeugen, dass er mit großem Engagement und Begeisterung unseren eingeschlagenen Weg optimal fortführt. Mit der Verpflichtung von Robin schaffen wir die Grundlage um noch präziser und nachhaltiger in der Kaderplanung zu arbeiten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

In diesem Zuge wird der bisherige Scouting-Koordinator Joel Pille (27) bei RWE zum Leiter Scouting & Recruitment aufrücken und ebenso wie Fechner weiterhin an den Direktor Profifußball Steegmann berichten. Darüber hinaus werden zwei neue Teilzeitstellen – Videoscout und Datenanalyst – geschaffen und zeitnah besetzt. Weiteren Input für die Scouting-Abteilung liefert zudem aktuell der 35-jährige Maximilian Reid, der reichlich Erfahrung besitzt (u.a. Sportkoordinator VfL Osnabrück, Assistent Geschäftsführung SC Paderborn) und bis Ende Mai an der Hafenstraße hospitiert. Neue Grundlage geschaffen Mit dieser Neustrukturierung geht Rot-Weiss Essen den nächsten Schritt der Professionalisierung, um die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen. Der Verein hat im sportlichen Bereich bereits einen deutlichen Entwicklungsschritt vollzogen – in den Strukturen, in den Prozessen und in den Entscheidungswegen. Auch die Kommunikation ist im Rahmen der Gesamtkommunikationsstrategie klarer, verbindlicher und besser geworden. Darüber hinaus hat RWE durch klare, wiederkehrende Formate auch die interne Kommunikation verbessert, so dass der sportliche Bereich bereichsübergreifend regelmäßig und enger abgestimmt miteinander arbeitet. Dies alles sind kleine, aber bedeutende Puzzleteile in der großen Gesamtstruktur des Ressorts Sport, das der Vorstandsvorsitzende Marc-Nicolai Pfeifer als Verantwortlicher für das Ressort Sport gemäß Geschäftsordnung im Vorstand verantwortet.