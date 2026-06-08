Der nächste Schödel auf der Grünen Au Niklas Schödel wechselt von Bezirksligist Regnitzlosau zur SpVgg Bayern Hof von Helmut Weigerstorfer · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

Jubelt Niklas Schödel bald gemeinsam mit Henrik Schödel? – Foto: Michaelottsportfotografie

Dieser Name in Verbindung mit der SpVgg Bayern Hof ist vielversprechend. Henrik Schödel lief als Spieler für den ehemaligen Zweitligisten auf - und ist nun Trainer der Oberfranken. Sein Sohn Nikolai kickt in der Zweiten und ist im Nachwuchsbereich engagiert. Mit Niklas, der weder verwandt noch verschwägert ist zu beiden Erstgenannten, gibt es nun einen dritten "Schödel" auf der Grünen Au. Der 22-Jährige wechselt von der SG Regnitzlosau nach Hof, worüber der Verein im Rahmen einer Pressemitteilung informiert.

Der Mittelfeldspieler stammt der Medieninformation zufolge aus der Region und war in den vergangenen Jahren eine feste Größe bei der SG Regnitzlosau in der Bezirksliga Oberfranken Ost. Dort hätte sich Schödel zu einem wichtigen Leistungsträger im zentralen Mittelfeld entwickelt und insbesondere durch seine Laufbereitschaft, sein Spielverständnis und seine Identifikation mit Verein und Mannschaft überzeugt.



Nun wagt der Mittelfeldspieler den Schritt in die Bayernliga und möchte sich bei den Hofer Bayern der nächsten sportlichen Herausforderung stellen. "Niklas hat in zehn Jahren bei der SG Regnitzlosau Herz, Einsatz, Spielverständnis, Emotion und 100 Prozent Loyalität zu seinem Team und seinem Verein gezeigt. Diese Tugenden möchte er nun auch bei uns einbringen“, lässt sich Jürgen Schiller, Leiter des Spielausschusses der Hofer Jungs, zitieren.





„Sein größtes sportliches Ziel ist die Bayernliga mit den Hofer Jungs. Er wohnt gerade einmal 300 Meter von der Au entfernt und wird alles daransetzen, hier erfolgreich zu sein“, so Schiller weiter.



