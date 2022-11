Der nächste Rückzug in Moerser B-Liga Kreisliga B1, Moers: Nur zwei Wochen nach dem TuS Baerls hat mit dem SV Ginderich ein weiterer Verein seine Mannschaft zurückgezogen.

Der Rückzug des SV Ginderich hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet. Nun haben die Verantwortlichen den Schritt vollzogen und die erste Herrenmannschaft vom Spielbetrieb der Kreisliga B, Gruppe 1, in Moers abgemeldet. Alle bisher absolvierten Partien fallen aus der Wertung und die künftigen Gegner haben an den entsprechenden Spieltagen frei.

Der SVG stand mit Null Punkten und einer katastrophalen Tordifferenz ganz unten im Klassement. Vor Kurzem trat dann auch noch der Trainer Pascal Tepass zurück. Doch da hatte der Verein noch Hoffnung, suchte nach einem Nachfolger. "In den nächsten drei bis vier Wochen wollen wir ihn präsentieren", erklärte Ginderichs Vorsitzender Georg Lörcks vor rund einer Woche in der Rheinischen Post. Die Suche kann nun beendet werden, denn die Mannschaft gibt es nicht mehr. Mit der Abmeldung ist auch der Abstiegskampf in der Liga entschieden. Die beiden Plätze, die den Gang in die C-Liga-bedeutet hätten, sind von den beiden Rückzüglern belegt.

Fußball gibt es beim SVG zukünftig aber weiter, da der Verein eine zweite Mannschaft für die Kreisliga C gemeldet hatte. Bis zum Saisonende tritt Ginderich in Pflichtfreundschaftsspielen und somit ohne Wertung an. Um diesen Schritt zu gehen, musste die erste Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet und das neue Reserve-Team, was jetzt quasi die neue erste Garde ist, angemeldet werden.