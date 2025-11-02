 2025-10-30T14:25:35.653Z

Enttäuschung bei den Spielern des FC Denzlingen um Torwart Oliver Gümpel (l.) nach der Niederlage gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen.
Der nächste Rückschlag für den FC Denzlingen

0:3 gegen den Vorletzten: Der nächste Rückschlag für den FC Denzlingen

Dem FC Denzlingen gehen in der Fußball-Oberliga die Möglichkeiten aus, den Anschluss zu den Nicht-Abstiegsplätzen herzustellen. Nach dem 0:3 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen herrscht Ernüchterung.

Es war sicher kein Vorteil für den FC Denzlingen, dass der FSV 08 Bietigheim-Bissingen unmittelbar vor dem Spiel im Einbollenstadion die Trennung seines bisherigen Trainers Haris Krak bekanntgab. Die als Tabellenvorletzter in den Spieltag gegangenen Schwaben wollten neue Impulse und Reize setzen, um bestmöglich direkt im Kellerduell eine Trendwende erzeugen zu können. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Denzlingen: Gümpel, Amrhein, Cernenchi (82. Vanci), Garcia Stein, Riggemann (76. Tasim), Rautenberg, Gehring, Weizel, Schultis (82. Berger), Eggert (69. Disch), Ebel (36. Boye). Tore: 0:1 Uslu (4.), 0:2 Yalcin (8.), 0:3 Stumm (73.). Schiedsrichter: Kastner (Pforzheim). Zuschauer: 150. Rot: Yalcin (45.+2/Bietigheim).

