Der nächste Punktgewinn gegen ein Spitzenteam

Auch in der fünften Auseinandersetzung mit einem Spitzenteam der Fußball-Westfalenliga 1 ist der FSC Rheda unbesiegt geblieben. Nach dem 2:0 bei GW Nottuln und den Punkteteilungen mit Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus (1:1), SuS Neunkirchen (1:1) sowie Eintracht Ahaus (2:2) trennte sich das Team von Trainer Christopher Hankemeier auch vom selbst ernannten Titelfavoriten RW Maaslingen mit einem 1:1 (1:1) und rutschte auf Rang fünf vor.

Der FSC-Coach zeigte sich sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, obwohl die Partie den 210 Zuschauern über 90 Minuten nur ganz wenige Höhepunkte geboten hatte. Es passte zum Spiel, dass beide Treffer nach Standards fielen. Luis Sievers brachte den FSC mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 22 Metern mit 1:0 in Führung (29.) und wiederholte damit das Kunststück, das schon vor einer Woche in Neuenkirchen zum Punktgewinn beigetragen hatte. Die Führung hielt indes nur bis in die zweite Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Eine Freistoßflanke aus halbrechter Position wurde weder von FSC-Keeper Pascal Müller, noch von seinen Vorderleuten konsequent abgewehrt, so dass Jan Malte Schwier unbedrängt aus Kurzdistanz zum 1:1 einköpfen konnte.

Beiden Mannschaften war über die gesamte Spielzeit der gegenseitige Respekt anzumerken. „Wir wollten auf jeden Fall vermeiden, mit Ballverlusten im Zentrum schnelle Gegenstöße des Gegners zu ermöglichen“, erklärte Christopher Hankemeier die vielen Querpässe in der eigenen Spielfeldhälfte, „denn das ist die Stärke der Maaslinger“. Viele Gelegenheiten, die Angriffsspitzen Luis Sievers, Christoph Linnemann und Nemanja Milic ins Spiel einzubinden, boten sich daher nicht. Zu selten forderte die Mittelfeldreihe den Pass in den Fuß, um ihn dann gefährlich in Strafraumnähe auf die Angreifer weiterleiten zu können.

Auf den ersten sehenswerten Angriff mit schnellem Passspiel und Zug zum Tor mussten die Zuschauer bis zur 73. Minute warten. Nach mehreren Stationen landete der Ball bei Christoph Linnemann, dessen Schuss jedoch zur Ecke abgeblockt wurde. Die Gäste waren zuvor bei einigen Halbchancen, auch durch einen Ballverlust von Engin Güney unmittelbar vor der Box (48.) sowie einen Fehlpass von Torhüter Pascal Müller auf Maaslingens Bastian Rode (55.) verursacht, nicht erfolgreich geblieben. Weil auch Linnemanns Kopfball nach Flanke von Nemanja Milic das Tor verfehlte (68.), blieb es beim letztlich gerechten 1:1.

Rheda: Müller – Wennier, Lücke, Ellefred, Kappel-Sudbrock – Güney (84. Fischer), Aciz, Dogan – Milic, Linnemann, Sievers (90. Parkes).

Tore: 1:0 Sievers (29.), 1:1 Schwier (45.+2).