Der nächste Pfeddersheimer Abstieg

Pfeddersheim. Es hat doch so einiges an Zeit gebraucht, bis sich die große Enttäuschung – aber auch der Ärger – bei den Fußballern der TSG Pfeddersheim zumindest etwas gelegt hat. „Man hätte mich nicht vor zehn Tagen danach fragen dürfen, wie wir uns fühlen“, bestätigt Rolf Emrich, Vorsitzender und langjähriger Verantwortlicher der Turmstädter. Zwölf Jahre in Folge gehörten die Rot-Weißen der Oberliga Südwest an, stiegen ab, wurden dann in der abgelaufenen Verbandsligasaison durchgereicht und müssen nun mit der Landesliga Südwest-Ost Vorlieb nehmen. „Vor drei bis vier Jahren waren wir aus der Oberliga gar nicht wegzudenken“, erinnert sich Kapitän Fabio Schmidt sogar an goldene Zeiten.

Doch zunächst noch einmal den Blick auf die jüngste Vergangenheit gerichtet: Im letzten Saisonspiel am 1. Juni trennten sich die Pfeddersheimer in Mainz von der bereits vor dem Abstieg geretteten TuS Marienborn mit 2:2. Damit waren die Nibelungenstädter als Tabellendreizehnter beziehungsweise Fünfletzter noch nicht abgestiegen. Sie mussten noch ein paar Tage zittern: Denn gleich beide folgenden Mannschaften mussten über die Relegationsspiele den Aufstieg in die jeweils höhere Spielklasse packen. Der Oberligazweite 1. FC Kaiserslautern II das Aufrücken in die Regionalliga und der Verbandsligavize TSV Gau-Odernheim den Sprung in die Oberliga. Doch schon mit dem Scheitern der Pfälzer in ihrem zweiten Aufstiegsrundenspiel am 6. Juni nach einem sang- und klanglosen 0:6 bei Türk Gücü Friedberg stand der Abstieg der TSG Pfeddersheim endgültig fest.

„Es ist trotzdem stark, was wir in den letzten sieben Wochen geleistet haben“, meinte TSG-Boss Emrich anerkennend. Sein Chefcoach Marco Streker rechnet vor: Von den letzten sieben Spielen haben wir von 21 Punkten 16 Zähler geholt.“ Darunter übrigens fünf Dreier in Folge – bis ein schwaches 1:3 beim FC Basara Mainz die Serie beendete. „Da hatten wir keinen guten Tag“, räumt Streker ein, „da kann man verlieren“, befindet Emrich. Hinzu kam das Remis in Mainz.