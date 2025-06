Der nächste Neuzugang: Erlbach holt Zwislsperger vom Landkreisrivalen

Der talentierte Flügelspieler ist sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite einsetzbar und bringt Tempo, Technik und Torgefahr mit. In 48 Spielen in den letzten beiden Saisons traf er 15 Mal. Der 22-Jährige durchlief in seiner Jugend die Nachwuchsabteilungen des TSV Kastl sowie des SV Wacker Burghausen. In Kastl entwickelte sich Zwislsperger über die vergangenen dreieinhalb Jahre zu einem wichtigen Leistungsträger und Gesicht der Mannschaft. Der Abschied fiel ihm nicht leicht: „Es war eine schwierige Entscheidung, meinen Heimatverein zu verlassen. Ich habe lange darüber nachgedacht. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um den nächsten Schritt zu gehen.“ Mit dem Wechsel zum SV Erlbach will Zwislsperger sportlich voll angreifen: „Ich habe große Ambitionen und möchte alles aus mir herausholen. Mein Ziel ist es, so hoch wie möglich zu spielen. Der SV Erlbach bietet mir diese Chance und ist der perfekte Verein um mich weiterzuentwickeln.“

Zwislsperger, der BWL in Burghausen studiert, freut sich auf das neue Umfeld: „Ich kenne den Verein gut, war oft als Zuschauer da und habe mich immer wohlgefühlt. Jetzt freue ich mich umso mehr, selbst das Trikot zu tragen. Ich kann hier sicher viel von den Trainern und erfahrenen Spielern lernen.“ Kastl und Erlbach bezeichnet der Außenspieler als „familiär geführte Vereine, die der Region sehr verbunden sind“ und ergänzt „natürlich hätte ich mich auch sehr auf die Regionalliga mit Erlbach gefreut. Doch auch die Bayernliga hat ein brutales Niveau mit attraktiven Mannschaften. Ich möchte alles geben um zum Erfolg des SV Erlbach beizutragen".